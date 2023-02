En pleno febrero nevó en algunas sierras de Buenos Aires, en el Gran Mendoza y en la meseta de Chubut

El Servicio Meteorológico Nacional señaló: “Este frío en pleno verano no deja de sorprender y ahora el Cerro Tres Picos se tiñó de blanco”

Un cerro ubicado en la comarca bonaerense de Sierras de la Ventana amaneció ayer cubierto de blanco en sus partes más altas, de cara al fin de semana largo por el feriado largo de carnaval, en el que las reservas hoteleras treparon hasta el 95%, informaron autoridades turísticas y comunales.

Se trata del cerro Tres Picos, de 1239 metros sobre el nivel del mar, el de mayor elevación de la provincia de Buenos Aires y ubicado en cercanías de Villa Ventana, distrito de Tornquist.

Fuentes comunales indicaron a la agencia Télam que “la cumbre del cerro Ventana también amaneció ayer cubierta de blanco, a raíz de un frente frío acompañado de bajas temperaturas”.

“Es algo insólito que ocurre en pleno verano y en el mes de febrero, por lo que el cerro cuenta con una postal diferente con su cumbre cubierta de blanco”, agregaron.

Vecinos y turistas que se encuentran en la localidad de Villa Ventana se mostraron sorprendidos esta mañana al observar el fenómeno climático que motivó que muchos sacaran fotografías a través de sus teléfonos celulares y que se viralizaran desde las redes sociales.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional, en su cuenta de Twitter, señaló que “este frío en pleno verano no deja de sorprender y ahora el Cerro Tres Picos se tiñó de blanco”.

“El paisaje parece nevado, pero es muy posible que en realidad sean gránulos de hielo, también conocidos como graupel”, agregó y precisó que “los gránulos de hielo no son otra cosa que las gotas de lluvia que se congelan antes de llegar al suelo, y caen como pequeñas bolitas de granizo blando. Cuando se acumulan, vistas desde la distancia, parecen un manto de nieve”.

También hubo sorpresa en el gran Mendoza, donde se dio una nevada durante la primera mañana. El evento meteorológico ocurrió cerca de las 6, en la localidad de Valle del Sol, y los vecinos compartieron las imágenes en redes sociales.

La meseta de Chubut

se tiñó de blanco

El ingreso de un frente frío provocó un brusco descenso de la temperatura y la caída de nieve en la meseta del Chubut, acompañado por lluvias de regular intensidad en la costa atlántica de este distrito y ocasional caída de granizo, informó hoy la estación local del Servicio Meteorológico Nacional.

“Hace un par de días ingresó desde el sur una masa de aire polar inestable y persistente, muy fría e inestable que está afectando casi todo el territorio, con precipitaciones de nieve en nuestra meseta y granizo”, describió el meteorólogo Aldo Sánchez.

El especialista advirtió que “es un frente que tiende a disiparse, pero persistirá durante por lo menos 48 horas más y las temperaturas más propias del verano volverán sobre mediados de la semana próxima”.

En diálogo con la agencia Télam, Sánchez explicó que “es una masa que no se veía desde hace unos años”.

Como resultado del fenómeno “en lugares como Esquel (sobre la cordillera del Chubut), por ejemplo, amaneció con cero grado de temperatura y es probable que en la madrugada haya helado”.

Lo particular del evento es que en un par de días los habitantes de estas latitudes pasaron de vestir con ropas livianas para soportar el calor a abrigarse con camperas para evitar un resfrío.

“Es todo un fenómeno porque esta masa fría que trae el viento sur está desplazando a otra de aire muy cálido que estuvo presente bastante tiempo con mucho calor en el norte de la Patagonia y en realidad lo debemos observar como un alivio porque las temperaturas venían muy elevadas”, sostuvo.