En su honor, familiares entregaron chocolate caliente en el día que Sofía Puyó hubiera cumplido 22 años

Familiares de Sofía Puyó, la joven que murió en un accidente de tránsito en marzo de 2019, en el día que hubiera cumplido años realizaron la entrega de chocolate y budín en memoria de su hija, ya que según aseguró Horacio Puyó, su padre, si la muchacha hubiese estado con vida en este tiempo donde se atraviesa una situación excepcional por la pandemia, le hubiese gustado ayudar de esta forma.

“Hoy cumpliría 22 años Sofía, que era fuerza, potencia, ella en esta situación hubiese hecho esto, en honor a ella en vez de tirarnos en una cama y llorar hicimos esto, ella siempre decía que el poder estaba en la cabeza, en honor a ella nos imprimimos fuerzas y por eso estamos acá, festejando su cumpleaños con chocolate y con budín casero hecho en un horno ecológico que ella quería heredar y que tenemos en casa”, recordó.

“Ella se recibía de Licenciada en Nutrición aparte de ser tan polivalente le iba bien en la facultad, ahora nos encontramos con que no la tenemos físicamente pero con la seguridad de que está entre nosotros, decidimos homenajearla y de paso mantener vivo el tema de justicia que se va a hacer, nosotros no somos gente de aflojar, no lo vamos a hacer, cada vez estamos mejor anímicamente en honor a Sofía y ella era esto; fuerza, optimismo, potencia”, destacó Puyó.

Respecto a cómo se encuentra hoy la causa dijo que “estamos como en diciembre del año pasado por el tema de la pandemia, falta nada para concluir y poder llegar al juicio oral, nuestro abogado pidió el tema de la reconstrucción del hecho, que le den lugar y faltan un par de testigos, después tenemos todo presentado. En este momento la causa está como Homicidio Culposo Doblemente Agravado por exceso de velocidad y de alcohol en sangre que está periciado y comprobado, nosotros tenemos la certeza de que acá hubo dolo porque hubo intencionalidad, por todo lo que presentamos en la justicia, hubo intencionalidad de parte del acusado que tenía una envidia terrible hacia mi hija, las pruebas que presentamos son concordantes con esto, el antes, durante y después del proceder de este individuo demuestran que fue intencional”.