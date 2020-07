La razón por la que Hernán Drago vive con su ex esposa, aunque se separaron hace un año

Compartir

Atraviesa un gran presente profesional y, pese a que está separado, familiar. Hernán Drago está distanciado de Bárbara Cudich desde hace poco más de un año. Desde el momento que lo anunció, se encargó de contar que tiene una muy buena relación con la madre de sus hijos, Luka y Lola. En algún momento de este periodo el modelo se alquiló un departamento a tan solo unas cuadras de dónde viven sus hijos, pero desde que comenzó la cuarentena decidieron volver a convivir.

“Tenemos una casa muy grande y la idea es venderla para que el día de mañana cada uno tenga su lugar. Pero bueno, con esto de la cuarentena no podemos hacerlo, entonces decidimos convivir porque nos llevamos muy bien nosotros y con nuestros hijos. En ese sentido podemos decir que estuvo buena la decisión porque hubiese sido duro para alguno de los dos pasar la cuarentena sin ver a los chicos o, en su defecto, con las limitaciones del traslado”, contó en Gossip.

A continuación, brindó más detalles sobre el día a día: “Es como la vida misma, con momentos mejores que otros, pero siempre con respeto. Como dije, la casa es muy grande, cada uno tiene su cuarto… Hay una buena relación. Incluso, para el día que se venda la casa y cada uno elija dónde vivir, acordamos no alejarnos mucho uno del otro para tener a los chicos cerca”.

Hernán y Bárbara se conocieron en el 2000 y no tardaron demasiado en darse cuenta que eran el uno para el otro. A tal punto que la convivencia se dio tan solo unos meses después. Tras 19 años de relación, el modelo y la productora afrontaron el desafío de ponerle punto final a la cuestión. Todo se dio en el marco del respeto. La prioridad la tuvo la familia que lograron conformar y de la que todavía habla orgulloso, más allá del distanciamiento.

En cada frase aparecen los nombres de sus hijos. Le salen como por inercia. Los tiene presente en cada instante. Sobre a ellos, contó que está orgulloso de cómo están creciendo y de cómo, ya en plena adolescencia, están armando sus vidas. Luka, el más grande, es arquero en las divisiones inferiores de Vélez y tiene el modelaje como pasatiempo. En el caso de la nena, Lola este año cumple 15. Todo indica que no le va a poder hacer un gran agasajo, pero ya le prometió que apenas esté permitido, se irán de vacaciones como regalo de cumpleaños.

Por otra parte, días atrás Hernán contó en Pampita Online que está dispuesto a rehacer su vida amorosa. Manifestó que le incomodan las citas por redes sociales, que no es su estilo, pero que entiende que es un nuevo canal para conocer a alguien. En este contexto, anticipó que si alguien lo quiere invitar a tomar algo, que lo haga desde una cuenta que no sea privada. “Es injusto, porque la otra persona conoce casi todo de mí, y si tenés la cuenta privada, yo solo puedo ver una foto chiquita”, argumentó.

Drago, que en más de un oportunidad confesó que vivió una adolescencia tormentosa, disfruta de un presente inigualable. Su etapa escolar estuvo marcada por el bullying, las burlas y cargadas. Todo eso lo transformó en positivo para dejarle un mensaje a la sociedad. “A los 10 años empecé a engordar mucho porque tenía problemas en el colegio a raíz de las burlas, entonces me acobijaba en la comidas. El tema es que cuando más engordaba, más me cargaban. Viví una etapa que me marcó a fuego durante muchos años. Con este mensaje busco concientizar, que los chicos de ahora tomen conciencia de lo que sufre la otra persona”, reflexionó.