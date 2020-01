En un amistoso con ocho goles, River perdió en los penales ante Nacional en Uruguay

Compartir

El tiempo es oro para River Plate en esta temporada express. La entidad de Núñez fue una de las últimas en tomarse vacaciones (disputó la final de la Copa Argentina ante Central Córdoba de Santiago del Estero el 13 de diciembre) y es uno de los primeros en disputar un partido oficial, ya que el domingo 19 enfrentará a Independiente en Avellaneda por una fecha pendiente de la Superliga.

Ante este panorama, y tras los trabajos intensivos realizados en San Martín de Los Andes, el Millonario disputa un partido amistoso ante Nacional de Uruguay para llegar en óptimas condiciones al inicio de la competencia. Se juega en el Campus de Maldonado, con televisación de TNT Sports.

Marcelo Gallardo apostó a darle rodaje al equipo que jugará ante Independiente el próximo domingo. Por eso Paulo Díaz y Cristian Ferreira fueron titulares (en lugar de los suspendidos Lucas Martínez Quarta y Nicolás de la Cruz), mientras que Juan Fernando Quintero apareció en el mediocampo a raíz de la salida de Exequiel Palacios, transferido al Bayer Leverkusen de Alemania.

Los primeros minutos del encuentro mostraron a un River totalmente desorientado, tanto en ataque como en defensa. Nacional no tardó en hacerse dueño del juego y en reflejar esa superioridad en marcador. Así, antes de los 13 minutos, el conjunto uruguayo ya ganaba por 2-0. Brian Ocampo abrió el marcador a los 8’, tras una gran acción individual en la que, a puro amague, dejó en el camino a tres rivales, y, cinco minutos después Gonzalo Bergessio amplió la cuenta a través de un penal sancionado por un codazo de Paulo Díaz sobre Matías Viña en el área.

Parecía que Nacional estaba para sellar una goleada ante un River apagado e impreciso. Sin embargo, tras los golpes iniciales, el Millonario logró ordenarse y llegó al descuento a través de Nacho Fernández, que buscará ser protagonista también en esta temporada. El equipo de Gallardo se acercó en el marcador, pero no encontró el faro futbolístico en Juan Fernando Quintero ni en Cristian Ferreira y tampoco escapó a los desequilibrios del comienzo. Fue así que, sobre los 35’, volvió a ver vulnerada su valla: Joaquín Trasante fue el encargado de decretar el 3-1.

En el inicio del complemento, Gallardo aprovechó la posibilidad de hacer varios cambios y colocó a Rojas, Martínez Quarta, Angileri, De La Cruz, Pratto y Suárez por Díaz, Pinola, Ferreira, Quintero, Borré y Scocco. El Bolso hizo algo similar: modificó a los once futbolistas que habían iniciado el encuentro.

A los 20 minutos, Nicolás De la Cruz tuvo la chance de descontar por intermedio de un penal que le hicieron a él mismo tras un gran pase dentro del área de Matías Suárez. No lo desaprovechó y dejó a River a tiro del empate.

El trámite de pura acción en la segunda etapa le permitió al dueño de casa estirar nuevamente la distancia. Fue diez minutos más tarde, cuando Leonardo Ponzio perdió una pelota a la salida, Thiago Vecino la encontró en la puerta del área y esquinó bien su remate para superar la resistencia de Armani.

El nivel de ida y vuelta no se detuvo. El uruguayo De La Cruz se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área y colgó la pelota del ángulo para celebrar el 4-3. Y todavía quedaba un capítulo más: Suárez desbordó por el sector derecho, tiro un centro al medio y Nacho Fernández sólo debió empujarla para gritar el 4-4.

Debieron definir en los penales y allí el equipo de Uruguay sacó la ventaja gracias a las fallas de Lucas Pratto (lo tiró afuera) y Lucas Martínez Quarta (le pegó al travesaño). De La Cruz, Ponzio y Nacho Fernández habían mantenido con vida al equipo anotando los suyos. Finalmente, Nacional festejó el triunfo amistoso gracias a los disparos desde los 12 pasos.

Formaciones:

Nacional: Mejía; Méndez, Corujo, Orihuela, Viña, Martínez, Trasante, Ocampo, García, Castro, Bergessio. DT: Gustavo Munúa.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Cristian Ferreira, Juan Fernando Quintero; Rafael Santos Borré y Ignacio Scocco. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Campus de Maldonado

Árbitro: Christian Ferreira