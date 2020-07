En un partido lleno de goles, Juventus empató 3-3 ante el Sassuolo y la Serie A sigue abierta

Compartir

A falta de seis compromisos para la finalización del torneo, la Serie A ingresó en una etapa crítica, donde cada error se paga muy caro. En el marco de la Jornada 33, Juventus volvió a dejar puntos en el camino y apenas igualó frente al Sassuolo.

El partido se abrió a los cinco minutos, en un tiro de esquina jugado corto por el cuadro visitante que encontró libre a Danilo. El brasileño sorprendió al local porque no necesitó acomodar la pelota para desenfundar un disparo más potente que esquinado que se superó al arquero y significó el 1 a 0.

Minutos después, Miralem Pjanic lanzó un pase filtrado de 30 metros para dejar a Gonzalo Higuaín cara a cara con Consigli. El argentino dejó correr el esférico, levantó la cabeza y definió a colocar para celebrar el 2-0 antes de los 15 de la primera mitad.

Con la diferencia en el marcador, la Juventus se relajó y le permitió al Sassuolo tomar confianza y generar situaciones. Luego de algunas aproximaciones, finalmente el local pudo festejar a los 28 minutos, tras una gran jugada colectiva por derecha que se ensució cuando el balón rebotó en Alex Sandro. Pese a eso, la pelota cayó en los pies de Caputo, quien aguantó de espaldas en el punto de penal hasta que Djuricic llegó de frente y con un disparo abierto estableció el 1-2.

En el complemento, el Sassuolo festejó el empate de entrada. Luego de una infracción infantil de Rodrigo Bentancur en la puerta del área Berardi clavó de zurda el 2-2 con un disparo al ángulo que dejó paralizado a Szcesny.

La Juventus se derrumbó anímicamente, aparecieron los fantasmas del partido ante el Milan, encuentro en el que perdió 4-2 tras haber estado 2-0 en ventaja, y el local le dio el golpe justo a tiempo. Antes de los 10 minutos de la segunda mitad, Berardi desbordó por derecha y lanzó un buscapié al segundo palo que encontró a Caputo libre. El centrodelantero se arrojó al suelo y empujó el balón a la reda para sentenciar el 3-2.

Maurizzio Sarri mandó entonces a la cancha a Paulo Dybala y Adrien Rabiot en lugar de Higuaín y Pjanic. Más tarde, sumó a Douglas Costa al ataque por Federico Bernardeschi. Los cambios surgieron efecto, porque el equipo reaccionó y tras algunas aproximaciones, Alex Sandro ganó de cabeza en un tiro de esquina y gritó el 3-3.

Ambos equipos tuvieron oportunidades de sobra para quedarse con los tres puntos, pero los arqueros fueron las figuras de los minutos finales y es por eso que el marcador no se modificó.

La igualdad dejó un sabor agridulce para la Juventus que sigue siendo líder pese a que hace tres partidos que no gana (2-4 ante Milan y 2-2 con Atalanta) y su juego está lejos de ser el mejor. La alegría de los de Sarri vendrá acompañada con los malos resultados de Lazio, que era su único escolta hace algunas semanas y que este miércoles no pudo superar a Udinese, empató 0-0, y apenas sumó un punto en las últimas cuatro presentaciones.

El cuadro de Turín ostenta 77 puntos en la tabla de posiciones, cuando restan cinco fechas por delante y es seguido por el Atalanta con 70, Lazio con 69 e Inter, que acumula 68 pero aún debe enfrentar al SPAL 2013 el jueves para ponerse al día. En la próxima jornada, la Juventus recibirá a Lazio en su estadio.