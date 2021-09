En un partido marcado por la salida de Messi, el PSG venció al Lyon con gol de Icardi

Compartir

Lucas Paquetá estableció el 1 a 0, pero Neymar, de penal, y el delantero argentino revirtieron el marcador. La Pulga fue reemplazado cuando aún quedaban 15 minutos y el duelo estaba igualado

El París Saint-Germain (PSG) sigue sin poder ensamblar su Dream Team. Este domingo se impuso por 2 a 1 ante el Lyon en un duelo en donde arrancaron como titulares Messi, Neymar y Kylian Mbappé y Di María, pero el cuadro conducido por Mauricio Pochettino parece necesitar de más tiempo para encontrar funcionamiento.,

En los primeros minutos se notó que La Pulga no ocupó la misma posición que en su última presentación. A diferencia de aquella vez, cuando arrancó pegado a la raya, en esta ocasión se lo vio parado como u enganche clásico, con el brasileño por izquierda, Di María por derecha y el francés como centrodelantero. Así, él pudo ser el cerebro de cada ataque.

El PSG intentó trabajar unido pero se lo notó separado en dos bloques: uno ofensivo, del que participaban esos cuatro futbolistas y el resto, dedicados a aguantar las represalias del Lyon. Es que el cuadro visitante, lejos de replegarse en el fondo, apostó por una presión alta y adelantó sus líneas y complicó al local en varias ocasiones, obligando a Gianluigi Donnarumma a aparecer.

Lo mejor del conjunto de Pochettino se vio cuando el balón pasó por los pies de Messi, quien tuvo algunas conexiones más que prósperas con Di María, a quien bien conoce de la selección argentina, y con Mbappé, a quien incluso utilizó como pívot en alguna oportunidad, aunque en general lo buscó con pases al vacío.

Pero la más clara de todas sucedió a los 31 minutos, cuando Neymar pudo escapar con espacios por derecha, se fue cerrado y en lugar de desenfundar el tiro descolocó a sus marcas con un taco al vacío que había dejado detrás suyo para la aparición por sorpresa de Lionel Messi. El número 30, apostó por un tiro cruzado al quedar mano a mano, pero el arquero Anthony Lopes la desvió al tiro de esquina. A los 36 minutos, el ex Barcelona tuvo otra más, esta vez mediante un tiro libre frontal, pero su remate dio en el palo.

En el complemento, el PSG se desayunó un balde de agua helada porque antes de los 10 minutos ya estaba en desventaja. El Lyon pudo salir bien desde el fondo y un cambio de frente para Karl Toko Ekambi le permitió al visitante avanzar varios metros por la izquierda hasta que el camerunés filtró un pase perfecto, ante una defensa parada y en línea, para la aparición por sorpresa del brasileño Lucas Paquetá en el área que de zurda y de primera estampó el 1 a 0 con un disparo raso al primer palo.

Por suerte para el elenco de Pochettino, su equipo encontró rápido la igualdad. Neymar encaró por izquierda y en una polémica jugada en la que él y su marca, malo Gusto, se estaban sujetando, el árbitro convalidó penal tras la caída del brasileño en el área. El 10 se hizo cargo de la ejecución y con su ya tradicional paso lento hacia la pelota, igualó el marcador con un remate abierto cuando el arquero se había inclinado hacia su palo derecho.

A los 75 minutos, el cuarto árbitro levantó el cartel e indicó que el debut de Messi en el Parque de los Príncipes había llegado a su fin y el número 30 se marchó para darle lugar a Hakimi. En un duelo en el que su rendimiento fue de mayor a menor, el argentino tuvo las más claras pero no pudo marcar y sigue sin poder festejar con su nueva camiseta.

Pese a no poder festejar un gol de Messi, la afición del PSG se fue alegre del estadio porque en el tercer minuto de adición llegó el gol del triunfo. El autor fue Mauro Icardi, que había ingresado poco antes por Ángel Di María y fue el encargado de cabecear el centro que lanzó Mbappé por la izquierda y sentenciar el 2 a 1.

Con la victoria el conjunto parisino se mantiene como único líder de la Ligue 1 con puntaje perfecto en seis jornadas disputadas en las que acumula 18 goles a favor y solamente seis en contra. Su próxima presentación será el miércoles cuando visite al Metz por la fecha 7 del torneo.

PSG: Gianluigi Donnarumma; Thilo Kehrer, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes; Ander Herrera, Idrissa Gueye, Ángel Di María; Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar.

Anthony Lopes; Malo Gusto, Jérôme Boateng, Jason Denayer, Emerson; Thiago Mendes, Bruno Guimarães; Xherdan Shaqiri, Lucas Paquetá, Houssem Aouar; Moussa Dembélé

ESTADIO: Parque de los Príncipes

