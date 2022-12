Encontraron el cadáver de una mujer flotando en un desagüe del Río de La Plata

El cuerpo fue hallado por un recolector de residuos, a unos 200 metros de la costa ribereña. Hasta el momento, la víctima no fue identificada.

El cuerpo de una mujer fue encontrado este miércoles por la mañana en un desagüe del arroyo que desemboca en el Río de La Plata, en la ciudad de Berisso. Por el momento, la identidad de la víctima no fue establecida.

El hallazgo se produjo a unos 200 metros de la costa ribereña, y a un poco más de 15 cuadras de la Avenida Montevideo. Se trata de un barrio de casas bajas, de poca población y cercano a una zona de humedales.

El cadáver fue descubierto por un recolector de residuos que se encontraba trabajando en la zona. Según informó a las autoridades policiales de Berisso, el cuerpo estaba flotando entre los desechos cloacales. Además, señaló que la mujer tenía el torso descubierto.

Si bien aún no fue identificada, los peritos de la Policía Científica informaron que posee algunos tatuajes que podrían servir para su reconocimiento.

Durante toda la tarde se montó un importante operativo en el lugar donde personal de Defensa Civil, junto a Bomberos Voluntarios, usaron cuerdas y un kayak para retirar el cuerpo. Por estas horas, se están llevando a cabo las primeras pericias para intentar determinar las causas de su fallecimiento y el tiempo que el cadáver llevaba en el lugar.

Cecilia Corfield, titular de la UFI N° 15 de La Plata, arribó al lugar y ordenó que se realice una operación de autopsia en las próximas horas.

En tanto, se abrió una causa caratulada como “averiguación de causales de muerte”. A simple vista, la fiscalía informó que la víctima no presentaba lesiones.

Hallazgo macabro en

un relleno sanitario

Hace exactamente una semana, otro caso similar estremeció a Rosario. El cadáver de un hombre fue hallado en el relleno sanitario de la zona rural de Uriburu y Las Palmeras, en el oeste de la ciudad.

Los trabajadores del lugar se encontraron el cuerpo, que aún no fue identificado, en una de las pilas de basura y llamaron a la policía. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó su traslado al Instituto Médico Legal para practicarle una autopsia y confirmar su identidad.