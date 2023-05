Quita de subsidios y nuevos valores para 11 mil usuarios de la tarifa plena

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el Ing. Víctor Hugo Mathiahuk, subgerente de REFSA, confirmó que a partir de este mes la Subsecretaria de Energía de la Nación llevará adelante una quita de subsidios en la energía y en Formosa se verán afectados unos 11 mil usuarios de la tarifa plena quienes representan el 7% del padrón total.

“Con fecha del 29 de abril recibimos una Resolución Nacional -323/23- que establece que a partir de mayo hasta julio habrá nuevos precios de energía, potencia y transporte y todas las distribuidoras del país tendremos que aplicar a los cuadros tarifarios”, comenzó explicando.

Aclaró el funcionario que se trata de una resolución “muy reciente” y que “con estos nuevos valores se tendrá que armar el nuevo cuadro tarifario”.

Si bien aclaró que aún no está establecido cuales serán los nuevos valores dejó en claro que en principio “va a afectar directamente a los usuarios de tarifa plena, que en el caso particular de la provincia de Formosa representa solamente a un 7% del padrón, es decir, 11.000 usuarios”.

“A partir de julio del año pasado arrancó el tema de la segmentación, donde se dividía en tres niveles, el nivel 1 era de ingresos altos, nivel 2 de tarifa social y el 3 de tarifa media. Desde Nación se dijo que de manera paulatina se iba a ir restringiendo los subsidios, de manera que el precio que la Secretaria de Energía establece sea trasladado al 100% a los usuarios”, explicó.

Seguidamente recordó que se hizo un trabajo bastante arduo tras los primeros resultados arrojados de la segmentación y “se tuvo que hacer un poco de docencia para que los usuarios se segmenten, ingresen a la página y realicen sus trámites; porque en los primeros resultados teníamos un porcentaje muy alto de tarifa plena, y el análisis que hicimos fue que a lo mejor por falta de información o porque no tenía los recursos no hacia trámite, entonces se hizo una campaña muy intensa en toda la provincia con ayuda de los municipios y otros estamentos del Estado, y de la torta de distribución de los 185.000 usuarios solamente el 7% son de tarifa plena, mientras que el 85% del padrón esta subsidiado ya sea por la tarifa social nacional y la Tarifa Social Esfuerzo Formoseño”.

“Si hablamos de segmentación es pura y exclusivamente para los clientes residenciales, Nación también envía precios de referencia para los no residenciales, es decir, los comercios que en algún momento fueron los más castigados y no teníamos subsidios por parte de Nación, entonces desde el Gobierno provincial se analizó el beneficio del 50% de la tarifa para el sector”, aseveró el Subgerente de REFSA.

Aumento del costo de la energía

Finalmente, consultado respecto a las grandes subas de precios que se vieron reflejadas en las facturas de miles de usuarios en el último tiempo indicó: “los precios que nos dice Nación los trasladamos así como están, ahora me pongo del lado de la distribuidora y si yo voy trasladando de forma paulatina CAMMESA-Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima- no lo hace de esa manera sino que aplica al 100% del aumento, es decir, voy a tener un descarte financiero si no lo hago”.