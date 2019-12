Enrique Sacco recordó a Débora Pérez Volpin: «En cada cumpleaños y siempre»

Compartir

El periodista Enrique Sacco recordó a quien fuera su pareja, la ex conductora de Arriba Argentinos y legisladora Débora Pérez Volpin, fallecida el 6 de febrero del 2018 durante un examen médico. Ella hubiera cumplido 52 años.

“30 de diciembre. En cada cumpleaños y siempre. Seguimos buscando más verdades y Justicia por Débora», escribió el ex conductor de La oral deportiva en su cuenta de Instagram junto con una foto de Débora. En apenas seis horas, la imagen consiguió más de siete mil “Me gusta” y casi mil comentarios de usuarios que recordaban a Pérez Volpin, especialmente por sus saludos a la mañana en el noticiero que llevaba adelante en El Trece.

Meses antes de morir, la conductora había dejado su labor en el canal, donde estuvo más de dos décadas, para dedicarse de lleno a la política. Incluso fue electa legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puesto en el que asumió el 10 de diciembre de 2017, pero solo llegó a sesionar en una oportunidad. El 6 de febrero Débora Pérez Volpin falleció tras una intervención quirúrgica “imprudente y negligente” del endoscopista del Sanatorio de La Trinidad, de Palermo.

Ella y Sacco estaban en pareja desde el 2011. Anteriormente ella se había casado con Marcelo Funes, camarógrafo de la emisora y juntos se convirtieron en papás de Agustín y Luna. Los restos de la periodista descansan en el Panteón de los Asturianos del Cementerio de la Chacarita.

Quique continúa teniendo buena relación con los hijos de Débora, incuso en octubre en su cuenta de Twitter compartió fotos del cumpleaños de Luna, en la que también están los hijos que Funes tuvo con la periodista Melina Fleiderman.

Actualmente, el periodista y actual gerente de la Superliga Profesional del Fútbol Argentino se encuentra de vacaciones en París con la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a quien conoció en agosto cuando ambos fueron invitados a La noche de Mirtha Legrand.

“Nunca me fijé si era la gobernadora. Esa noche (por el programa de Mirtha) me di cuenta que detrás de la gobernadora, de la figura pública, había una mujer que me interesaba y que quería conocer: Y fue eso. Nunca pensé en su cargo, en su posición ante la sociedad. Lo más importante para mí es esto”, dijo él hace unos días en diálogo con Involucrados antes de partir al viejo continente.