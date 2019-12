Paula Chaves reveló el sexo de su bebé y aseguró: «Seré madre por última vez»

Compartir

“Esta banda se agranda… ¡¡¡Llenos de amor y más juntitos que nunca!!! Es un día muy especial… Vamos a ser 5. Te amamos y bancamos en todas, Pedro. ¡Son mi vida!”.

Después de algunas semanas de especulaciones, Paula Chaves eligió el día de Navidad para confirmar que está esperando su tercer hijo con Pedro Alfonso. La modelo lo hizo horas antes de que su marido estrenara Atrapados en el museo, la obra de Villa Carlos Paz de la que ella se bajó cuando se enteró que estaba embarazada. La conductora compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram -red social en la que tiene casi tres millones y medio de seguidores- y publicó una imagen junto a sus hijos Olivia (6) y Baltazar (3), quienes reposan felices sobre la panza de su madre.

Embarazada de casi 15 semanas, Paula posó para la revista Gente y brindó una entrevista en la cual reveló el sexo de su bebé: será mamá de otra nena. “Con la llegada de esta hija decidí que seré madre por última vez”, indica la publicación en su tapa y adelanta que en el reportaje la modelo habla de “la intimidad de la espera de su nueva heredera y el desopilante anuncio de la noticia a Pedro y a sus hijos Olivia y Baltazar”.

También sostuvo que la elección de la nueva integrante de la familia será “en comunidad” y advirtió que “habrá lucha”. Además, habló de “cómo logró soltar sus miedos y obsesiones”, la cuna especial que encargó “para ampliar el colecho”, lo que no contó de su renuncia a Atrapados en el museo, y la educación “inclusiva” con la que forma a sus hijos.

“Creo que acá ya plantamos bandera, cerramos la fábrica. La verdad que estamos súper felices, dos nos parecía poco y teníamos ganas, así que llegó cuando tenía que llegar”, había dicho la ex subcampeona del Bailando tras la confirmación de la noticia.

Con respecto a la reacción de sus hijos al enterarse de que tendrán una hermanita en camino, detalló: “Oli (Olivia) está chocha, al ser más grande es como que entiende mucho más. Está emocionadísima, me dice: ‘Mamá, ya quiero que nazca’. Le encantan los chicos, entonces siento que ahí voy a tener una ayudita, que me va a dar una mano con este bebé que viene. Baltazar es como que sabe pero medio que se hace el gil, no sé si no quiere como caer. Antes de saber yo que estaba embarazada me decía: ‘Mamá, bebé, panza’. Viste que los chicos tienen como un sexto sentido. Hubo una semana que estuvo tremendo, había cambiado su personalidad, ahí me hice el test y me enteré”.

También explicó que junto a Pedro les contaron a sus hijos la noticia una semana antes de hacerlo público en las redes sociales, y que el día que comenzaron a surgir los rumores, fue al colegio a buscar a Olivia “por miedo” a que se entere por otro lado. “Por suerte no se filtró nada y tuvimos nosotros la suerte de decírselo”, destacó.

Pedro, por su parte, también se había manifestado tras la confirmación del embarazo. “Estamos muy felices, los chicos lo tomaron muy bien”, dijo el actor y explicó los motivos por los cuales su mujer decidió bajarse de la temporada teatral y acompañar a sus compañeros desde abajo del escenario. «Pau cuando se embaraza tiene todos los síntomas y por eso tomamos la decisión de que no hiciera temporada. Ya había hecho cuando estaba embarazada de Olivia y no la había pasado bien. Son dos funciones todos los días y tiene síntomas fuertes así que decidimos que era mejor que me acompañe como familia”.