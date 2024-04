El Gobierno asegura que tiene los votos en la Cámara de Diputados para aprobar la Ley Bases

El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que el Gobierno tiene los votos para darle media sanción a la nueva Ley Bases que se tratará el lunes en la Cámara de Diputados y reconoció que puede haber más cambios en el capítulo de la reforma laboral.

Pare el ministro, van a conseguir entre 140 y 150 votos para aprobar en general la Ley Bases en la Cámara baja, pero reconoció que en el tratamiento en particular van a tener más resistencia en algunos artículos.

«Seguramente va a haber algunos temas que intenten agregar en lo laboral por parte del bloque de la UCR. Querían algunos temas más, pero eso entorpecía la negociación con otros bloques, de manera que seguramente ahí va a haber algún intento de una propuesta de incorporar algo y veremos cómo se debate en el recinto», puntualizó en declaraciones en Mitre.

Entre los grandes cambios que sufrió la Ley Bases que consiguió dictamen este jueves en comisión fue el recorte de artículos del capitulo laboral. El oficialismo había llevado a la discusión un texto con 60 artículos que replicaba lo establecido en el mega DNU 70/23.

Sin embargo, se terminó por imponer la posición de Miguel Angel Pichetto, presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, y la reforma bajó de 60 a 16 artículos. Con estos cambios, el sector dialoguista buscó dejar la discusión sindical para otro momento, ya con la presencia de la CGT y los gremios.

Consultado sobre cómo ve el devenir de la Ley Bases en la Cámara alta, afirmó que «los senadores representan a las provincias y muchas de las provincias apoyan esta ley porque tiene normas que hacen a la desregulación que permita explotar sus propios recursos naturales: minería, petroleo y gas».

«Creo que hay muchas normas que hacen al interés de las provincias, incluso la ley de reformas fiscales también. Hay muchos temas que hacen a recursos coparticipables que acercarán fondos a las provincias que están con muchas complejidades presupuestarias. Con lo cual, yo estoy seguro de que varios de los gobernadores van a acompañar», puntualizó. Lo concreto es que el Gobierno tiene el dictamen de mayoría y convocó a una sesión especial para el próximo lunes, a las 11, una reunión que promete ser maratónica y que se cerrará el martes, antes del feriado por el 1ro.de mayo, Día del Trabajador.

En cuanto al capítulo del tabaco, el funcionario nacional aclaró: «El tema del impuesto al tabaco se va a tratar en una ley posterior, porque ese tema nos generaba muchas diferencias y distintos enfoques. Nos parecía que no valía la pena en esta ley introducir una discusión sobre este tema que por ahí nos trababa el avance de la ley».

«Claramente hay intereses. Está la empresa que usted señala del «Señor del Tabaco», así es conocido, pero también una serie de empresas tradicionales y los intereses de la provincias. Por ejemplo la provincia de Salta, Misiones. Hay muchas provincias que tienen interés en el tema del tabaco», puntualizó.

En esa línea, Francos precisó que «esta empresa que no paga impuestos como el resto le genera una caída muy importante en la recaudación para el fondo del tabaco. Una parte de eso va para los propios tabacaleros también, hay un fondo específico».