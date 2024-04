El gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, explicó por qué se hizo aliado de Milei

El gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue el primero en abandonar a Unión por la Patria tras la asunción de Javier Milei. Su acercamiento al Gobierno libertario no fue sólo con gestos sino que a fines de enero ordenó a sus tres diputados conformar un bloque aparte para acompañar al oficialismo en plena discusión del mega DNU y la Ley Ómnibus. Tres meses después, frente a un auditorio liberal y con un ministro de Milei en la tribuna, salió a explicar y ratificar su cambio: «He sabido ponerme a la altura de las circunstancias».

«Hemos tenido que tomar decisiones políticas e institucionales de mucho peso que por ahí nos costaron algunas críticas», introdujo Jaldo los motivos del salto de vereda, por el que fue muy cuestionado por otros legisladores peronistas.

«Sabemos leer los resultados electorales y quienes estamos ejerciendo cargos por la voluntad popular debemos respetar los resultados de las urnas. En Tucumán habían elegido un gobernador, y luego a nivel nacional la voluntad popular de los argentinos habían elegido a un presidente, a Javier Milei. Este gobernador ha sabido leer el resultado electoral, ha sabido ponerse a la altura de las circunstancias», indicó este viernes Osvaldo Jaldo.

En el discurso de apertura del Foro Económico del NOA, organizado por la fundación Federalismo y Libertad en San Miguel de Tucumán, Jaldo continuó con elogios al Gobierno.

«He trazado un camino dialoguista con el Gobierno nacional, a tal punto que he formado un bloque de diputados nacionales que respondan a los intereses de la provincia de Tucumán», comentó sobre los tres integrantes del bloque Independencia (Agustín Fernández, Gladys del Valle Medina y Elia Fernández de Mansilla), que votó todo lo que envió la Casa Rosada a Diputados.

«Venimos acompañado al Gobierno nacional, hemos votados y vamos a volver a votar la Ley Bases, vamos a votar los acuerdos fiscales porque entendemos que un presidente necesita leyes para poder gobernar. Hay que saber leer y respetar los resultados de las urnas», remarcó el peronista Jaldo, que elogió a Guillermo Francos -ministro del Interior y cara dialoguista del Gobierno-, presente en el foro.

Y se refirió a las críticas del kirchnerismo: «A este gobernador le costó críticas del espacio político pero bajo ningún punto de vista voy a llevar a mi provincia a una confrontación. En esta provincia no solo no fomentamos grieta, no la permitimos a la grieta. Queremos tener un trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, provincial, municipal y comunal». «Más que nunca, la patria nos necesita. Hay que dejar las diferencias personales y políticas de lado», destacó Jaldo.

Por otro lado, el gobernador se vanaglorió de haber recortado la planta de empleados provinciales en 15 mil personas. «De esta manera hemos podido empezar a equilibrar nuestras cuentas», remarcó.

El 24 de enero, los tres diputados de tucumanos que responden a Jaldo rompieron con el bloque de Unión por la Patria (UxP) y conformaron una nueva bancada «Independencia». El movimiento generó una fuerte crítica del titular del bloque de Unión por la Patria (UxP) en la cámara de Diputados, Germán Martínez: «El que traiciona una vez, lo hace dos veces».

«Cuando hay un diputado que ha sido electo con la boleta de nuestro espacio político y que ocupan lugares de relevancia en las comisiones es porque uno presume que tiene un compromiso colectivo muy fuerte. Hay vínculos que se rompen cuando estas cosas pasan porque cuesta confiar», dijo Martínez.

Otra crítica a los tucumanos y a Jaldo, llegó por parte de uno de los tres líderes de la CGT, Héctor Daer: «Lo de Tucumán es una vergüenza. Han nacido con el voto popular del peronismo y terminaron rompiendo el bloque a cambio de nada. Si creen que se van a salvar Jaldo, su gobernador, y estos tres diputados están absolutamente equivocados. No comprendieron que el espíritu de ese programa es el gran ajuste y una Argentina diferente, una Argentina para pocos en detrimento de todo el resto. Hay que ver la historia: Roma no paga traidores».