Entregaron títulos a egresados del Instituto Universitario de Formosa

El martes 22 del corriente se llevó a cabo el acto de colación de los egresados del Instituto Universitario de Formosa (IUF), en el campus universitario de la institución, sito en la localidad de Laguna Blanca.

Del acto participaron autoridades de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), encabezadas por el rector Prof. Esp. Augusto Parmetler, así como el gobernador Gildo Insfrán, entre otras autoridades del gobierno provincial.

El rector Parmetler comentó que “hay una comunión con el gobierno formoseño, y el IUF es una de las manifestaciones, que sirve como herramienta de una política provincial donde la UNaF formó parte y hoy continúa acompañando. Fue un acto multitudinario al que asistieron muchas autoridades, y los casi 60 egresados, algunos con títulos y otros que los están tramitando pero se los considera como tal. Hay una cantidad importante de egresados de las carreras de Ingeniería en Producción Agropecuaria, Licenciatura en Turismo y Medio Ambiente, que son componentes que conjugan la actualidad y deben ser la propuesta de una universidad para el medio”.

“Un ingeniero en producción agropecuaria es importante para la zona, y muchos de los funcionarios son hijos de paipperos, así que esto genera una movilidad social importante. Hay una inversión del gobierno provincial en este instituto, que incluye la inauguración de nuevas obras que se realizó hoy, por lo que estoy feliz de estar acá, de acompañar este proceso educativo, y este tipo de políticas que se lleva adelante en la provincia y en la universidad”.

El rector resaltó que desde la UNaF “estamos abiertos a las relaciones interinstitucionales con el gobierno, sobre todo cuando tenemos un conductor que está favoreciendo este tipo de relaciones, por lo que acompañamos las actividades que se vienen realizando. Desde sus inicios, la universidad ha puesto como política estar al servicio del pueblo y de la provincia de Formosa”.

“Tenemos una alegría inmensa de poder entregar estos títulos a los egresados, de esta forma se fortalece la posibilidad de la permanencia de los estudiantes. Esto se logra con obras como las que hoy se inauguraron, como el comedor universitario, por ello me parece que estamos yendo en forma conjunta y a la par, porque el gobierno provincial no tiene la intención de ingresar a la universidad con otra intención que no sea la de fortalecer estos vínculos y las políticas que se siguen en la UNaF”, concluyó el rector Parmetler.

