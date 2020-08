“Es clave, necesito trabajar con las bases y llegar al interior”, sostuvo Hernán Ferraro

Compartir

El entrenador de la Selección Argentina femenina, Hernán Ferraro, confirmó que la Federación del Vóleibol Argentina (FeVA) trabaja en poder cumplimentar una pata clave del proyecto que lo llevó a ser el nuevo DT de Las Panteras: trabajar full time. “Necesito trabajar con las bases y llegar al interior del país”, señaló.

Cuando el contexto hacía creer que todo era gris para el vóleibol argentino, esta opción de que Ferraro pueda trabajar a tiempo completo al frente de Las Panteras, que tendrán en Tokio 2021 su segunda participación en un Juego Olímpico y de manera consecutiva, es una luz al final del túnel. “Trabajar full time forma parte del proyecto inicial. Desde la problemática que planteó la pandemia sanitaria, en diferentes escenarios, empezamos a trabajar junto a la FeVA y el ENARD en esta pata clave del proyecto”, explicó el DT.

Si bien aún no está cerrado el número de jugadoras que estarán en el exterior durante la temporada que en Europa ya está empezando, Ferraro tiene un panorama más claro que lo motiva a vislumbrar una gran oportunidad: “El hecho de que muchas chicas se queden en Argentina y sumado a las que integran selecciones de inferiores, vemos con muy buenos ojos poder trabajar aún más en la capacitación y entrenamientos en todo el país“.

“La masa de chicas que juegan al vóleibol es muy buena, en todo el país, pero hay que trabajar intensamente en las técnicas de juego. Hace falta viajar, ver a las chicas, entrenar con ellas, y seguir contribuyendo a que mejore el vóleibol femenino”, agregó el ex armador.

Ante la posibilidad de que se concrete esta opción y pese a las incógnitas que rodean a la Liga de Vóleibol Argentina masculina, Ferraro no teme por el futuro de Ciudad: “Es un trabajo que estamos haciendo hace muchos años y en el cual se ha conformado una estructura que no se va a resentir por mi ausencia. Hay una muy buena base de jugadores para disputar la Liga y un cuerpo técnico muy capaz”.