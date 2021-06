“Es moralmente inaceptable que haya pibes destinados a explotación laboral”

Compartir

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, juzgó “moralmente inaceptable” que haya “pibas y pibes que estén destinados al trabajo, a la explotación laboral y no estén educándose o jugando”, al encabezar la presentación del Programa de Fortalecimiento Federal para la Erradicación del Trabajo infantil.

Durante el acto que se desarrolló en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, Cafiero destacó además el valor de la “ética de la solidaridad” en la que basa sus políticas el Gobierno nacional, ya sea en las medidas de cuidado para prevenir los contagios de coronavirus, en el plan de vacunación o “la lucha para terminar con el trabajo infantil”.

Cafiero analizó que Argentina necesita contar con más herramientas como el programa hoy presentado: “La tarea que tenemos por delante es reconstruir un país donde la justicia social sea la bandera, pero también la realización de una comunidad y un proyecto de país que se va realizando a sí mismo”.

El jefe de ministros señaló que el objetivo, ahora, es “avanzar en ese cambio de prioridades: la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país es algo que permanentemente estamos reafirmando”. “Nuestro mayor anhelo es que podamos generar un destino común, un futuro para todos y todas, empezando por los últimos para llegar a todos”, añadió.

Agradeció además a los que “le ponen el cuerpo a esta iniciativa”, remarcó que este programa “pone nuevamente en agenda lo que el Gobierno debe hacer respecto de la erradicación del trabajo infantil” y elogió el “trabajo con las provincias y los municipios” y también con los “representantes de los sindicatos y las empresas” para terminar con el trabajo infantil.

Durante su mensaje, el ministro coordinador destacó así las políticas que viene llevando adelante el Gobierno nacional, de asistencia social y recuperación y normalización económica, en el contexto de la segunda ola de la pandemia de coronavirus.

“En todo ese tiempo de la pandemia por coronavirus nos fuimos apoyando en la ética de la solidaridad que impulsó el presidente Alberto Fernández, con la idea de que nadie se salva solo”, completó Cafiero.

A su turno, el ministro de Trabajo y Empleo, Claudio Moroni, ubicó a la “erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente” como uno de los principales objetivos del Gobierno nacional, pero advirtió que para terminar con ese flagelo se necesita del “trabajo territorial porque, si las políticas nacionales no capilarizan, no funcionan”.

Moroni precisó, en ese sentido, que “no hay posibilidad de que la Nación pueda llegar a pequeñas situaciones particulares sin el compromiso del poder territorial”.

“Las políticas que se están tomando van en ese sentido. Se requiere la sanción, pero también el trabajo incesante de todos nosotros y de estas redes de funcionamiento”, agregó.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), Pamela Ares, señaló que “desde el primer día el presidente Alberto Fernández dijo que hay federalizar la gestión”.

Esta iniciativa está dirigida a 400 líderes de todas las provincias capaces de hacer más efectivas las estrategias de prevención y detección del trabajo infantil y trabajo adolescente en condiciones no protegidas.

