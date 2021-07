Es oficial la lista de los 22 futbolistas de la Sub-23 que representarán a Argentina en Tokio

Compartir

El combinado de Fernando Batista tendrá su estreno en la máxima cita deportiva el próximo 22 de julio ante Australia. El entrenador intentó hasta último momento sumar a Julián Álvarez, pero no lo logró.

La selección argentina sub-23 se prepara para ir en busca de la medalla en Japón durante los Juegos Olímpicos que tendrán punto de partida para el equipo de fútbol el día 22 de julio, y el objetivo puesto en el sábado 7 de agosto, día en el que se celebrará la final en el Estadio Internacional de Yokohama.

El entrenador Fernando Batista oficializó la lista de 22 citados para la competencia. Cabe destacar que el DT había dado a conocer la nómina preliminar con 26 apellidos hace unos días. Y en las últimas horas había sido dado de baja Lucas Alario por lesión.

El ex defensor de Argentinos Juniors y San Lorenzo había aguardado hasta último momento para enviarle la lista a la FIFA (que, a su vez, se la traslada al Comité Olímpico Internacional), dado que intentó hasta último momento contar con Julián Álvarez. El delantero de River, que se encuentra afectado a la Selección Mayor, que disputa los Juegos Olímpicos, no fue cedido por su club. Lo mismo había sucedido semanas atrás con Enzo Pérez (también del Millonario) y Carlos Izquierdoz (Boca), dado que ambos clubes estarán disputando los octavos de final de la Copa Libertadores.

No fue la única negativa que recibió Batista. El Salzburgo de Austria, por caso, le negó a Nicolás Capaldo luego de que le adquiriera su ficha al Xeneize. Así, a pesar de poder citar a tres mayores, solo podrá disponer de uno: el arquero Jeremías Ledesma.

La acción para la selección argentina se iniciará el jueves 22 de julio, un día antes de la ceremonia de apertura de la cita deportiva que se realizará en el Estadio Olímpico el viernes 23. El combinado de Batista debutará en el Grupo C ante Australia desde las 7:30 (hora argentina) en el Domo de Sapporo.

La acción continuará el domingo 25 de julio durante la madrugada argentina: enfrentarán a las 4:30 a Egipto también en Sapporo. El cierre llegará el miércoles 28 de julio en la presentación más complicada que tendrá en la fase de grupos contra la selección de España en el Estadio de Saitama desde las 8 de la mañana. El elenco ibérico dispondrá de varios jugadores que se encuentran disputando con éxito la Eurocopa, como Unai Simón, Eric García, Pedri, Dani Olmo y Mikel Oyarzábal. Además, integran la nómina el defensor del Barcelona Oscar Mingueza y el atacante del Real Madrid Marco Asensio.

Clasificarán los dos primeros de cada una de las cuatro zonas que hay en el torneo. En caso de avanzar, Argentina enfrentará en cuartos de final a uno de los dos equipos que saquen boleto del grupo D que componen Brasil, Alemania, Arabia Saudita y Costa de Marfil. Estos cuatro duelos se desarrollarán el sábado 31 de julio entre las 5 y las 8 de la mañana.

La Selección consiguió su plaza para los JJOO en el Preolímpico disputado a principios de 2020 en Colombia. Allí, también con Batista como orientador, se consagró campeón, ganando seis de los siete partidos disputados (solo cayó ante Brasil, con el título asegurado, en la última fecha de la fase final).

La lista para el fútbol masculino de los Juegos Olímpicos habitualmente está compuesta por 18 jugadores, pero en esta oportunidad, tanto la FIFA como el COI aceptaron ampliarla a 22.

Argentina ganó en dos oportunidades la medalla dorada en el fútbol masculino: 2004 en Atenas y 2008 en Beijing. Además, sumó dos plateadas entre Ámsterdam 1928 y Atalanta 1996.

