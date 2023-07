Esgrima: Pérez Maurice y el día después del retiro

La tres veces olímpica se despidió de las competencias internacionales e indicó: “Estoy feliz por dejar una huella linda en la historia de la esgrima argentina”.

La esgrimista Belén Pérez Maurice, representante argentina en tres Juegos Olímpicos consecutivos: Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020, anunció su retiro de las competencias internacionales. Atrás quedan una cantidad infinita de entrenamientos en el CeNARD tras 25 años de carrera.

“Alargué mi carrera lo más que pude. Tengo 38 años y en los últimos torneos no terminaba de recuperarme de una lesión, que sufría otra. Y hay que saber escuchar al cuerpo. Entregué todo, quedé vacía. Ahora es el momento de darle lugar a varias compañeras que tienen condiciones. Fue un orgullo y un privilegio defender la bandera de mi país para tratar siempre de llevarla a lo más alto», indicó Pérez Maurice, especialista en sable.

«Mi mayor logro deportivo fue cuando obtuve el título del Panamericano 2014: vencí a la doble campeona olímpica, la estadounidense Mariel Zagunis. También fue inolvidable cuando gané la medalla de bronce en el Grand Prix de New York, porque para la esgrima ese un torneo es como un Grand Slam en el tenis», recordó Pérez Maurice, medallista de bronce en Toronto 2015 y plateada en Lima 2019.

«Estoy feliz por dejar una huella linda en la historia de la esgrima argentina. A la vez me siento un poco melancólica pero también muy agradecida por todo este recorrido que hubiera sido imposible sin mi maestro Lucas Saucedo, quien ahora también es mi marido. Nos complementamos muy bien; él siempre creyó más en mí que yo misma. Logramos cosas increíbles en el deporte y ahora seguiremos caminando juntos por la vida», dijo la esgrimista tras su retiro.

Su huella quedó marcada en las páginas más importantes de este deporte en el país, junto con Alejandra Carbone (Atlanta 1996, Sydney 2000 y Atenas 2004 en florete individual), Raúl Saucedo (Los Ángeles 1932, Berlín 1936 y Londres 1948, en espada individual) y Omar Vergara (México 1968, Múnich 1972 y Montreal 1976 en espada). Belén Pérez Maurice también integra la selecta lista de esgrimistas que participaron de tres Juegos Olímpicos consecutivos.

