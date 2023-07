Oviedo explicó cómo actúa la Policía ante denuncias realizadas en redes sociales que atenten contra la seguridad pública

El Comisario Manuel Oviedo se refirió al procedimiento de la Policía de la Provincia ante denuncias en redes sociales que atenten contra la seguridad pública y brindó detalles acerca de cómo abordan estas cuestiones.

En ese marco, se refirió a una noticia que circuló justamente por redes sociales donde un precandidato a legislador del partido La Libertad Avanza en Formosa aseguró que uno de sus móviles fue atacado en Bartolomé de las Casas durante sus actividades de campaña; y anticipó que realizaría la denuncia policial correspondiente.

Sin embargo, Oviedo explicó que al enterarse del hecho, a través de redes sociales, de forma inmediata pidieron “diferentes tipos de informes”, principalmente a la Unidad Regional 2 que funciona en Pirané, ya que de acuerdo a lo trascendido, habrían dañado las ventanillas de un vehículo perteneciente a ese partido político.

“Hemos hablado con los jefes de las comisarias tanto de Pirané, Palo Santo, Fontana, Bartolomé de las Casas y los sectores aledaños, pero hasta el momento no tenemos ninguna denuncia formal, nadie se acercó a las comisarias a denunciar la situación”, indicó.

Asimismo, precisó que también cotejaron las llamadas del 911 que reciben en la ciudad capital y las del 101 que funciona en el interior y tampoco encontraron información de esta índole.

“Eso llamó la atención porque nadie anotició una situación similar o algo que haya ocurrido por la ruta nacional 81 como por las provinciales”, ratificó.

Por último, Oviedo aseveró que “constantemente trabajamos con redes sociales” y que, ante cualquier publicación o situación que se dé y tenga que ver con la seguridad pública, “de forma inmediata nos ponemos en contacto con los diferentes lugares”.

“Y en este caso en particular no hay ninguna actuación judicial o policial respecto a este hecho”, finalizó.

