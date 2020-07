Compartir

Linkedin Print

El estado debe ayudar a los más desvalidos, pero eso no significa que deban darle todo de arriba. Hay situaciones y situaciones, pero me duele que el formoseño tenga esa mentalidad de que el estado le tiene que “dar” ya sea un terreno, un módulo, un subsidio. Las cosas se consiguen con sudor, no esperando todo de arriba.