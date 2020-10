“Espero estar a la altura y ayudar al equipo”, dijo el capitán de Instituto Atlético Central Córdoba

Compartir

Santiago Scala fue elegido como el capitán del conjunto albirrojo para la próxima temporada de La Liga Nacional de Básquetbol. “Significa un lindo desafío, lo tomo así y me gusta”, explicó el Panda.

La partida de Gastón Whelan a Olímpico obligó a Sebastián Ginóbili a buscar un nuevo jugador para que lleve la capitanía albirroja. Si bien en el plantel hay muchos jugadores de renombre, peso y jerarquía, Santiago Scala es el indicado. El Panda es el jugador actual que acumula mayor cantidad de temporadas en Instituto. Llegó en el año 2017 luego de consagrarse campeón con San Lorenzo y desde entonces se ha vuelto un referente en el equipo y se ha ganado el corazón del hincha glorioso. Porque si hay algo que al hincha de Alta Córdoba le gusta es el jugador comprometido y que defienda los colores y Santiago tiene todas las cualidades.

Respecto a su designación, Scala expresó: “Me gustó que Sebastián (Ginóbili) confíe en mí para ser el capitán, espero estar a la altura y ayudar al equipo. Significa un lindo desafío, lo tomo así y me gusta. Esperemos ir creciendo como equipo y representar bien al club”.

Esta será su primera experiencia como capitán de un equipo. “Hablando de Liga Nacional no me había tocado ser capitán, solo lo fui en un sudamericano Sub16 con la Selección Argentina” detalló Santiago.

Respecto a la próxima temporada y los desafíos que se avecinan Scala profundizó: “Año tras año fuimos subiendo la vara y consiguiendo grandes cosas. El club fue creciendo y ganando un grandísimo nombre sea a nivel nacional e internacional, ojalá este año sigamos por ese camino, obvio que está la espina de no poder consagrarlo con un título, pero esa ilusión siempre está y lucharemos para eso”.

El plantel se encuentra comenzando su cuarta semana de entrenamientos. En este tiempo, más allá de ponerse en forma y comenzar a trabajar en las ideas del técnico, el equipo va conociéndose e integrando las caras nuevas que llegaron.

Sobre el Instituto que se está armando Scala opinó: “El plantel que se formó me gusta mucho, estamos muy ilusionados y con ganas de entrenar e ir creciendo como equipo”. El flamante nuevo capitán cerró: “Dejaremos todo para llevar a Instituto lo más arriba posible”.