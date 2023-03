Espionaje: Rosatti denunció que tramitaron cuatro líneas de teléfono a su nombre en Misiones

El presidente de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti denunció penalmente que le aparecieron cuatro líneas telefónicas a su nombre, revelaron a Infobae fuentes judiciales. La presentación se hizo en los tribunales de Comodoro Py 2002.

El fiscal Gerardo Pollicita, de turno, intervino para llevar adelante las primeras medidas urgentes para resguardar la información. Luego por sorteo, la causa recayó en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, con la intervención de la fiscal Paloma Ochoa.

Las líneas fueron habilitadas en enero y se gestionaron en Misiones. El juez del máximo tribunal se enteró casi por casualidad: llegaron a su casa de Santa Fe reclamos de la empresa de telefonía exigiendo el pago. Las boletas venían de la empresa Personal, una firma de la que ni siquiera es cliente. En ese contexto, mandó cartas documento a la empresa.

“Estimado Horacio Rosatti, estamos procesando su pedido, cuando tengamos novedades lo contactaremos”, fue la respuesta. En ese contexto, Rosatti pidió a la justicia que investigue el origen de esas líneas telefónicas a su nombre.

El delito denunciado habla de falsificación de documento destinado a acreditar identidad, que preve de uno a seis años de prisión. La sospecha que el juez plantea en su denuncia es que esas líneas pudieron haber sido gestionadas a su nombre por el función como presidente de la Corte y la lucha contra el narcotráfico que lleva adelante el máximo tribunal, dijeron las fuentes consultadas por este medio.

No es un dato menor el escándalo que se abrió con el espionaje al teléfono del ex.ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro. Un hacker de El Dorado, Misiones, confesó que le pagaron entre 12 y 15 mil pesos para entrar al teléfono de ese funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, a través de la maniobra de “swim swap”, que implica hacerse pasar ante la empresa telefónica por el dueño de la línea, inventar una excusa para poder habilitar un nuevo chip y acceder al contenido de sus conversaciones.

D’Alessandro culpó al kirchnerismo de la maniobra y afirmó que las conversaciones fueron manipuladas. Parte de esos diálogos fueron usados para motorizar el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia en pleno, a través de supuestas conversaciones con un colaborador de Rosatti.

El kirchnerismo dijo que esas filtraciones responden a una interna del propio macrismo. El contenido de esos chats fueron dados a conocer a través de paginas fantasma.

El momento para dar a conocer esos chats fueron la víspera de la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, la semana posterior al fallo de la Corte Suprema haciendo lugar a una cautelar por coparticipación en favor del gobierno de la Ciudad y el momento en que declaraba en la comisión de juicio político el primer testigo: un juez de Comodoro Py.

La información en torno a que el celular de D’Alessandro había sido hackeado en Misiones se confirmó en los últimos días, con una seguidilla de allanamientos.

En su indagatoria del lunes pasado, Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro (22) admitió ante la Justicia que fue el encargado de hackear al ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y reveló que el trabajo le fue encargado en agosto del año pasado a través de un usuario de Telegram identificado como “ElJuanxd”.

No fue el único encargo. “Fueron unos quince aproximadamente, recuerdo el de Uriburu”, contestó en referencia a Rodrigo Giménez Uriburu, integrante del tribunal oral que condenó a Cristina Kirchner y otras personas en la causa Vialidad. La fiscalía investiga que también se intentó intrusar los celulares de otros integrantes de la justicia como el otro juez que condenó a la vicepresidenta Andrés Basso; o los miembros de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

