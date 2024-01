Esquina peligrosa: preocupa a vecinos el deplorable estado del pavimento en avenida Italia y 16 de Julio

Una vecina del barrio Itatí se contactó con el Grupo de Medios TVO para hacer pública la preocupación por el mal estado en que se encuentra la esquina de avenida Italia y calle 16 de Julio, donde el pavimento se halla totalmente roto y levantando. “La gente se cae o termina rompiendo su vehículo porque no tiene forma de esquivar”, lamentó.

“Si bien la avenida Italia a lo largo de su extensión está en pésimas condiciones, esta esquina es la peor porque literalmente el pavimento se partió y se levantó, no hay forma de pasar sin golpear la moto o el auto. A esto hay que sumarle que es una zona muy circulada”, comentó la misma.

Seguidamente expuso que varios motociclistas se han caído por no poder esquivar a tiempo. “Yo conozco la zona y aun así me caí, pero hay quienes no lo saben o se dan cuenta cuando llegan y ya es tarde para frenar, entonces terminan golpeado sus vehículos o en el piso”, dijo.

“Los vecinos estamos preocupados, y necesitamos que la Municipalidad se acerque a arreglar porque esto no es nuevo, y cada vez empeora más. No me parece que esperen a que suceda una tragedia irreparable para hacer algo, ojalá vean este reclamo y tengamos respuestas”, cerró diciendo la misma.