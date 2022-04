Compartir

El médico infectólogo Julián Bibolini hizo saber que la provincia está a la espera de la vacuna antigripal para los adultos mayores a 65 años y a quienes tengan más de 12 años con enfermedad inmunosupresora.

Expuso que “la gripe circula todo el año”, presentándose la mayor cantidad de casos en los meses de invierno, pero remarcó que “en esta oportunidad, a fines de marzo y abril se empezaron a presentar muchos más casos de los habitual”.

Por eso, manifestó que “se adelantó la campaña de vacunación antigripal”, precisando que la vacuna se aplica en esta primera etapa al personal de salud de todos los centros y hospitales de la provincia; a embarazadas en cualquier mes de gestación; a las puérperas que no se inmunizaron durante el embarazo; y a los menores de entre seis meses y dos años de edad.

En este sentido, aclaró que para los mayores de 65 y de 12 años con alguna enfermedad inmunosupresora, se espera “la vacuna antigripal adyuvante, que tiene un componente con mejor respuesta para ellos” explicó.

Y remarcó que por este motivo “todavía no se llamó masivamente a inocularse a quienes integran estos grupos”.

Asimismo, señaló que paralelo al calendario de vacunación gratuito con el que cuenta la Argentina para todos sus habitantes, se están desarrollando tres campañas: la del COVID-19, la antigripal y otra contra el sarampión.

Neumonía

Por otra parte, Bibolini se refirió a la neumonía, puntualizando que esta enfermedad es la infección o inflamación del pulmón causado por algún virus, bacteria, hongos o parásitos, además por la Influenza o el COVID.

También, especificó que la vacuna que corresponde es la del “Neumococo”, es decir, la bacteria que causa “Neumonía bacteriana o por Neumococo, entre otras infecciones” subrayó.

Y señaló que la aplicación es similar a la antigripal, es decir, respetando los mismos grupos de riesgo.

Cuarta dosis

De la misma manera, el profesional dialogó sobre la inmunización con la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19, subrayando que actualmente se les aplica a las personas que deban viajar a países que no admitan algunas de las vacunas aplicadas en la Argentina y para poder recibirla deben firmar el formulario de consentimiento informado y mostrar el pasaje o su reserva.

Los mayores de 50 años que hayan recibido las dos primeras dosis de la vacuna Sinopharm, también pueden aplicarse, sin importar que vacuna hayan recibido como 3º dosis.

Y el tercer grupo contemplado es el de quienes tengan 12 años en adelante, afectados por alguna enfermedad inmuno-suprimida, quienes deberán presentar una constancia o historia clínica acreditada por su médico de cabecera, para poder recibirla.

