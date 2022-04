Profesional de salud denunció «acoso» por parte del directivo del Hospital de Juárez

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Una profesional de la salud realizó una denuncia por supuesto acoso por parte de un directivo del Hospital de Ingeniero Juárez. La mujer contó que tuvo un año «devastador» teniendo que aguantar «acusaciones, amenazas y persecución» de parte del sujeto.

«El año pasado fue un año devastador por la situación que tuvimos atravesar en cuanto a la pandemia y el brote que hubo en la localidad, donde la mayoría del personal del hospital de Ingeniero Juárez se contagió y el resto tuvimos que trabajar sin parar con nuevas autoridades por una intervención», comenzó diciendo.

«En ese momento fue que esta autoridad comenzó con los acosos, había una insistencia por parte suya durante todo el año, y le deje en claro que no iba a salir con él, que todo lo que teníamos que hablar eran cuestiones laborales y dentro del hospital», dijo

Seguidamente, contó que realizó la denuncia a fines de enero en el Ministerio de Desarrollo Humano, «pero me hizo saber personalmente de que tenía conocimiento de cuestiones de mi vida privada, me decía quienes fueron mi pareja o me interrogaba si yo salía con alguien, me invitaba a tomar algo, me decía para salir sin protocolos, no de jefe a empleada».

«Él es una persona que conocí el 3 de enero del 2021 cuando se presentó a ocupar el cargo en el Hospital de la localidad, no lo concia de antes para que tengamos este tipo de conversaciones», aseguró sobre la situación que vivio con el funcionario publico que esta a cargo del nosocomio de Juárez.

«También me maltrato en muchas oportunidades me decía que nos sirvo para nada».

En este marco, la profesional contó que «hace 17 años que trabajo en el Hospital en todo el distrito sanitario 1 y siempre cumplí con mi labor, soy especialista en salud social y comunitaria, soy diplomada en salud pública, escribí libros para el gobierno, investigaciones. Amo mi trabajo con las comunidades originarias».

«Hoy tengo dos niños que dependen de mí y mi trabajo y este hombre me mando a amenazar con su secretaria y la cocinera que no podía ingresar a la cocina. No me dejaba hacer mi trabajo porque necesitaba cambiar los alimentos de los pacientes, verificar el menú del día y si están todos los ingredientes. Hasta que no di más ni psíquica y físicamente para seguir aguantando ese contexto que estaba viviendo, por lo que lo último que le dije que si no puedo trabajar con la responsabilidad y con la seriedad con la que estoy acostumbrada doy un paso al costado», lamentó.

A su vez reconoció que «paso por cinco directores desde que trabaja en el nosocomio y nunca me pasó sentirme maltratada, acosada, hostigada y de que están vulnerando mi trabajo».

Al respecto de la denuncia judicial que realizó la mujer en contra del directivo, dijo que «en un primer momento la fiscal actuó según la ley y le pidió una pericia psicológica, pero al mes la jueza desestimó la denuncia. No tuvo una perspectiva de género porque ni siquiera me llamó o me escucho para que vea en las condiciones en la que me encuentro y tampoco le realizaron las pericias psicológicas, por lo que ahora presente un recurso de casación, porque es una situación injusta».

Compartir

Linkedin Print Whatsapp