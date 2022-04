Lilita Carrió llega hoy a la ciudad para participar de un homenaje a las mujeres formoseñas

Compartir

Llega hoy a Formosa la ex diputada nacional Lilita Carrió para participar de un evento en el Salón Balderrama donde se realizará un homenaje a más de 150 mujeres formoseñas que “luchan día a día”.

Además junto a la diputada nacional Mónica Frade y el diputado nacional Maximiliano Ferraro se lanzará “Formosa Transparencia Activa” con una conferencia de prensa en Pepe Guapo a las 11 horas, con el fin de luchar contra la corrupción en Formosa.

En ese marco la diputada provincial Gabriela Neme valoró la visita de Carrió, mujer muy respetada dentro del ámbito político que ha denunciado hechos de corrupción, más tarde confirmados por la justicia. “Lilita ya anda por la tierra de Corrientes, Chaco recorriendo, la veía por imágenes de la zona, gracias a Dios la vamos a tener para poder participar del homenaje a las mujeres formoseñas que vamos a realizar”.

La funcionaria señaló que aún no presentaron el proyecto para que el 7 de abril sea declarado como el día de la mujer formoseña, teniendo en cuenta que “sabemos que no nos van a aprobar pero lo estamos implementando igual y ya dentro de pocos años la oposición será mayoría y lo aprobaremos de una”.

“Tenemos prevista una conferencia de prensa tanto con las autoridades de la Coalición Cívica como las autoridades de Nuevo País para dar a conocer detalles de cómo va a funcionar la coalición en Formosa, cómo será su cabeza ya que vamos a funcionar en alianza, vamos a estar aliados los dos partidos que venimos a sumar al frente y aparte lanzar el proyecto Formosa Transparencia Activa que va a tener incluso acompañamiento de organizaciones nacionales para conseguir que en Formosa tengamos transparencia pública, tengamos ética pública y también para luchar fuertemente contra la corrupción”, explicó Neme.

Aclaró en ese sentido que esto “viene de la mano de Lilita, sabemos que hay un equipo jurídico, de asesores, técnicos que han dado batalla y han descubierto hechos de corrupción, cuando hace unos cuantos años ella decía en los medios que De Vido iba a ir preso nadie creía en ella, decían un montón de cosas, cosas que también me han dicho a mi pero el tiempo le dio la razón, lo vimos a De Vido preso, a Báez preso, vimos un montón de cosas que fueron acomodándose no de formas como nos merecemos los argentinos pero sí saliendo a la luz y dando batalla para que cada uno se haga responsable de lo que hace mal y bien”.

Neme confesó su gran anhelo de que la ex diputada Adriana Bortolozzi de Bogado esté presente en el homenaje que será por la tarde. “Ojalá que la veamos, que esté ahí, que esté bien de salud, que la lluvia no nos juegue una mala pasada porque sería una fiesta para todos nosotros, estamos cruzando los dedos para que se pueda dar, Lilita es muy amiga de Adriana, dentro de su itinerario ella pidió un tiempo para reunirse con Adriana, se van a juntar dos personas a quienes admiro muchísimo y me da mucho orgullo que la vida me haya puesto en este camino cerca de estas dos grandes mujeres”.

“A la mañana, antes de la conferencia de prensa vamos a hacer algunas actividades que tienen que ver con el inicio de este partido, Mónica Frade va a caminar a la par mía con Maximiliano y tenemos algunas presentaciones para dar a luz sobre lo que está pasando en Formosa, una de ellas es un pedido de informe sobre dónde está la plata de las viviendas del FONAVI que mandó nación y que Mónica está haciendo una investigación de ese tema”, adelantó Neme.

Para finalizar, destacó la trayectoria política de Bortolozzi, que en sus tiempos fue una pionera en cuestiones de la mujer. “Cuando fue diputada provincial tenía gran amplitud de buscar el consenso, el diálogo con sectores, así presentó el proyecto de ley de violencia intrafamiliar que tenemos en Formosa y que es de su autoría, fue una precursora en un montón de cosas, da orgullo ir a los barrios, la gente sobre todo en Circuito Cinco la recuerda con mucho cariño, es muy respetada, muy querida,todos quieren verla, ojalá nos dé la oportunidad de acompañarnos porque Formosa le debe mucho a Adriana, es una mujer que entregó su vida al servicio de la gente, vive como vivía antes de ser política, no vive con lujos, vive con simpleza, es una grande”.

