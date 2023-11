«Estamos en un país devastado, seguir con más de lo mismo era una locura»

Ayer visitó el piso de Expres en Radio el concejal capitalino Marcelo Ocampo quien además de hablar de la oposición local y dónde se encuentra parado políticamente, también se refirió a la llegada a la presidencia del país del libertario Javier Milei, quien desde el 10 de diciembre conducirá el rumbo de la Argentina por los próximos cuatro años. “Estamos en un país que está devastado, seguir con más de lo mismo era una locura”, indicó.

Primero, el edil se refirió al panorama que se avizora con la victoria de Milei. “Yo creo que era necesario un cambio, en los números mismos se observaba que seguir como estábamos era seguir profundizando una crisis que ha exterminado el poder adquisitivo de la gente, y también los números de la macroeconomía estaban por los aires con un dólar superior a los mil pesos; era necesario el cambio, aunque desde mi punto de vista creo que los extremos son malos, Milei es extremista y eso me preocupa”, comenzó diciendo, y añadió que “Argentina necesita una política de shock para intentar buscar ese cambio, hay que ver cómo se lo aplica, espero que sea gradual porque el impacto va a ser fuerte”.

“La Argentina está sin plata prácticamente no podemos vivir sin emisión que es una cosa de locos; me preocupa la falta de poder adquisitivo que sufre la sociedad, lo cual se puede llegar a agravar. Si la gente no tiene para gastar es un dominó donde caen los comercios, todos, y ahí se va a complicar muchísimo todo el contexto”, insistió.

Consultado por qué cree que ganó Milei en los diferentes sectores sociales respondió Ocampo que lo ve como un “fenómeno político” que “hace que reveamos la manera de ver la política, porque no repartió plata, bolsita, tampoco tiene punteros en los barrios, es decir, no tiene nada de la política antigua, entonces tenemos que empezar a mirar cómo se hace la nueva política, cuáles son los impactos, y también empezar a mirar el efecto redes sociales”.

“Estamos en un país que está devastado, seguir con más de lo mismo era una locura; opino que Milei empezó a decir y a tener un discurso que la gente quería escuchar, es decir, el de basta, el de anticasta, y entonces eso fue lo que se empezó a programar por las redes sociales”, manifestó.

En este sentido, se le preguntó al edil capitalino si es que siente más afinidad con las propuestas de Milei que con las de Sergio Massa, a lo cual respondió que “sin lugar a dudas” se siente más cómodo con las políticas que plantea el libertario. “Como vengo del sector privado, nosotros tenemos una esperanza de que esto cambie por cosas simples, porque hay una mafia de juicios laborales, y esto pasa no porque el empleado no tenga derechos, sino que hay un negocio en la justicia donde se están armando cosas para eso; también esta la presión impositiva, donde la que tenemos en Argentina es una de las más altas del mundo. Entonces, es positivo que venga una persona y te diga que va a impulsar acciones pro-mercado”, dejó en claro el mismo.

¿Dónde está

parado políticamente?

“Yo arranqué en Nuevo País, después por cuestiones de diferencias me abrí, luego trabajé junto a mi equipo para Patricia Bullrich y estuve con el PRO, pero hoy en día estoy abierto, solo, no ando negociando ni tratando de cerrar con nadie, siempre digo que lo importante es ponernos a trabajar y después todo se va encaminando, o la gente misma te pone en el lugar que crees que tener estar”, aseveró el concejal al referirse en dónde se ubica políticamente.

¿Qué va a pasar con la

oposición de Formosa?

Finalmente, ante el difícil escenario político que atraviesa la oposición formoseña, Ocampo brindó su opinión y de lo que espera para que la gente pueda confiar y acompañar al espacio. “Lo primero que tenemos que mostrar es seriedad, no hacer lo que vinimos haciendo en todo este tiempo con peleas tan cruentas. Creo que primero y principal tenemos que mostrar a la gente que somos una oposición seria y mostrar unidad, porque nadie acompaña a alguien que no es serio, o que no muestra unidad o fortaleza”, sentenció.