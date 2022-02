Esteban Lamothe habló de su relación con Charo López y reveló qué actor fue el celestino

Compartir

Desde que Esteban Lamothe y Charo López confirmaron su noviazgo, son muchos los que quieren saber más sobre esta incipiente historia romántica. Por eso, la relación es tema recurrente en las últimas entrevistas que viene dando el actor.

Este viernes por la tarde dio un móvil en Intrusos (América) junto a Gonzalo Heredia, compañero en la obra teatral Desnudos, que por estos días se está presentando en la porteña Avenida Corrientes. “Contame de Charo, contame del amor, que estás enamorado”, le preguntó un panelista a Lamothe. Y él, con cierta incomodidad, quiso salir del paso: “Uy, la puta madre, ¡pero hace quince minutos que ando de novio! No tengo novedades, en serio. O sea, lo siguiente sería contar el día a día”, dijo.

Ante la insistencia de la mesa, agregó: “¿Qué quieren que les cuente? Bueno, Charo nació en Banfield…”, bromeó como preludio a una respuesta más en serio que derivó en un amague de exabrupto: “No, bueno, Estamos hace tres meses y medio y no tengo muchas más novedades… Si quieren les cuento el polvo de anoche, pero son las 3 y media de la tarde”, dijo ante la sorpresa de Flor de la V y sus compañeros.

Virginia Gallardo insistió: “Lo que pasa es que te separaste y a los días, a los meses empezaste a salir con Charo, entonces nos perdimos ese capítulo”. “Me encanta el amor, me gusta mucho el amor, qué se yo, me enamoro”, le devolvió el actor sin precisar detalles. Sin embargo, fue un poco más allá cuando le preguntaron cómo se habían conocido y reveló que hubo un “celestino” entre los dos.

“Le mandé a decir algo con el paraguayo, con Nico García Hume, porque ellos estaban haciendo un cortometraje y me hizo gancho”, contó Lamothe en relación a su compañero en la tira La 1-5/18 (El Trece). “Después compramos un vino y… ¿sigo? Ustedes jodan y yo sigo en serio”, dijo para picantear al panel.

Asimismo le preguntaron si le molestaba hablar sobre hablar de su vida privada. Y contestó: “Me acostumbro, porque siempre estamos hablando de amor: de una separación, o de un encuentro, pero estamos hablando de amor… Si yo tuviese un problema con mi hijo y ustedes me vienen a preguntar, por ahí sí me pondría mala onda. Cuando lo de la vida privada tiene que ver con el corazón, no me molesta. Históricamente ha sido así”. También consultaron si su mamá y Charo ya se conocen. La respuesta de Esteban: “Sí, sí, le dio la aprobación. Olga es muy flexible y muy amorosa. Se vieron una vez, comimos un lechón”, recordó.

A fines de diciembre, la influencer Vicky Braier, más conocida como Juariu y quien se destaca por su habilidad para sacar nuevos romances a la luz, había encontrado distintos puntos en común entre Charo y Esteban. En su investigación, la participante de Masterchef Celebrity 3 (Telefe) notó que en sus historias de Instagram Lamothe subió fotos solo y se preguntó quién estaba del otro lado de la cámara. “¿A ver quién más está en un campo con perros y nubes?”, dijo hasta que dio con el perfil de la humorista para unir las pistas.

En aquel momento, ambos habrían realizado una escapada a un campo en las afueras de la ciudad, y el detalle que dejó en evidencia su supuesto vínculo fueron las mascotas que aparecen en las placas que compartieron. “Ninguna foto juntos, eso me da más sospechas de que quizás aquí hay algo”, escribió Juariu como para cerrar el tema.

Después de la “investigación” de Braier, con fuertes dosis de stalkeo, se sumó un nuevo capítulo a este fuerte rumor, nada más y nada menos que de la mano de los propios protagonistas. El actor compartió en sus stories una foto en las que se la puede ver a Charo, a quien arrobó y hasta le agregó un emoji de corazón rojo al lado de su nombre. Por su lado, López re publicó la foto en su cuenta de esa red social con el mismo cariño.

