Esteban Tuero tuvo un accidente en moto: sufrió múltiples fracturas y está internado fuera de peligro

Compartir

Linkedin Print

En las últimas horas, una noticia sacudió al ambiente del automovilismo argentino. Esteban Tuero, uno de los últimos pilotos argentinos que disfrutó de manejar un auto de Fórmula 1, sufrió un grave accidente a bordo de su moto el pasado martes que recién trascendió.

Según los testigos del hecho, Tuero conducía su moto cuando otro motorizado de las mismas características que se encontraba delante de él habría frenado de manera abrupta, lo que habría provocado que el ex piloto de F1 sufriera un fuerte golpe. Al parecer, el accidente se produjo en las cercanías del Hospital Duran, el primer centro donde fue trasladado y atendido por los médicos del lugar. El primer familiar que se acercó para conocer la situación fue la hermana del ex campeón del Turismo Nacional.

Una vez que se estabilizó después del golpe, el reconocido piloto fue trasladado al Hospital Británico. Según le informó el círculo cercano de Tuero a Infobae, los médicos de dicho nosocomio constataron que Esteban sufrió múltiples fracturas que necesitaban de una rápida intervención quirúrgica. El ex F1 tiene la clavícula izquierda quebrada en varios sectores, lo mismo que una de sus manos. Además, tres de sus cinco huesos metatarsianos también están fracturados.

Ante este escenario, el personal médico del Británico esperó que Tuero esté estabilizado hemodinámicamente para operarlo. La cirugía duró aproximadamente unas seis horas. Según el último parte médico, el ex piloto que se retiró del automovilismo profesional en 2016 está estable, pero muy dolorido, y se le están suministrando los analgésicos correspondientes.

Frente a la crisis sanitaria que se vive en el AMBA por el pico de contagios de coronavirus, Tuero no puede ser visitado por sus familiares, que no están habilitados a verlo con motivo de la situación del COVID-19.

La carrera deportiva de Esteban Tuero tuvo su pico máximo en 1998, cuando fue contratado por el equipo Minardi de la Fórmula 1 para competir en la máxima categoría del automovilismo mundial. Después de tener un exitoso inicio en los monopostos a nivel nacional e internacional, con actuaciones que lo llevaron a consagrarse en Argentina en la Fórmula Honda y en la Fórmula 2000 italiana en el país europeo, el oriundo de Caballito cumplió el sueño de llegar a la F1 a los 20 años.

En el 99, y a pesar de tener la continuidad asegurara en Minardi, Tuero decidió terminar su carrera en el exterior y volvió a la Argentina para correr en el TC2000, una de las categorías más reconocidas. También se sentó al frente de un volante de competición en el Turismo Carretera, Top Race Ve 6 y el Turismo Nacional, escenario donde disputó su última prueba en el circuito de Viedma, Río Negro.

Hoy encargado de la empresa que fundó su padre sobre suspensión neumática de autos y camiones, Tuero visitó Bahía Blanca en 2019 y le brindó una extensa entrevista al diario La Nueva donde recordó su paso por la Fórmula 1.

“La aventura de la F1 fue muy linda, pero me agarró muy chico y necesité volverme porque extrañaba. A lo mejor corté una carrera que podría haber sido mucho más interesante. Pero bueno, el objetivo de llegar lo conseguí. Obviamente, me gustaría volver al pasado con la experiencia de hoy y tratar de hacer mejor algunas cosas”, dijo el anteúltimo piloto argentino que se subió a una butaca de la Máxima.