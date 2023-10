Estudiantes: Andujar anunció su retiro y le respondió a Balbo

El arquero, de 40 años, confirmó que abandonará el fútbol profesional en Estudiantes de La Plata, al finalizar su contrato firmado hasta el próximo 31 de diciembre. Además le respondió al ex entrenador del «Pincha» que lo había acusado de ser el responsable de su despido por parte de los dirigentes.

Andújar adelantó su decisión luego de la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina con victoria sobre Huracán, el club de sus orígenes en el fútbol.

«Son mis últimos partidos y los estoy disfrutando porque me siento bien. Tuve ofertas de otros mercados pero mi emotividad y mi sentimiento con Estudiantes hace que sea hoy un buen momento para poner punto final», dijo en declaraciones a TyC Sports.

«Tengo 40 años y me ha llevado su tiempo tomar la decisión. Disfruto el día a día, creo en líneas general que lo estoy haciendo bien y eso me da tranquilidad y alegría. Yo decido terminar mi relación con el club en plenitud. A fin de año es un buen momento, creo que es lo correcto», aseguró.

Luego el guardameta “liquidó” a Abel Balbo, exentrenador del Pincha que el jueves dio a entender que se fue el club por un conflicto con el arquero y algunos jugadores del plantel.

«Lo vi y lo escuché. Me llamó la atención, me sorprendió que salga a decir una mentira de semejante tamaño. En el fútbol nos conocemos todos, es un ambiente chiquito, tengo 22 años de fútbol profesional y entre acá e Italia no tuve problemas con nadie, con ningún técnico», expresó Andújar en una entrevista con TyC Sports. «Que venga alguien a acusarme de algo así a mis 40 años, me sorprende, no voy a darle mayor importancia porque es una mentira gigante que se puede corroborar tranquilo. A mí se me termina la carrera, pero está ensuciando a una persona, a dirigentes, porque si hablaron eso fue en privado, y no sabe la consecuencia que puede tener en un chico más joven», agregó.

Cabe recordar que desde su salida de Estudiantes, Abel Balbo no volvió a dirigir a ningún equipo y Mariano Andújar se tomó de esa información para responderle. «Me puse a pensar y se movieron muchos técnicos. Por algo no lo llama nadie. En el fútbol nos conocemos todos y son fáciles de desmentir algunas cosas. Me dolió porque creo que siempre tuve la mejor intención, hice todo desde mi lugar para que las cosas salieran bien»,

Abel Balbo en una entrevista con ESPN había asegurado: “Con Mariano (Andújar) tuve buena relación, siempre atajó hasta ese partido. Habíamos jugado seis, con dos victorias, dos empates y dos derrotas. Vienen dos dirigentes a darme el ultimátum y me dieron a entender que habían hablado con Mariano. Por eso no lo podía tener en el arco. Me dieron a entender que no me apoyaban, por eso lo dejé en el banco. Si ganábamos, al otro partido volvía a ser titular”.