Estudiantes de la Facultad de Humanidades reclamaron por falta de clases presenciales

Representantes del claustro estudiantil de la Facultad de Humanidades (FH) de la Universidad Nacional de Formosa expresaron su descontento hacia las clases virtuales durante la sesión del Consejo Directivo de esa unidad académica.

En ese sentido, Anahí Molas, consejera estudiantil, comentó que “expresamos nuestro repudio hacia las clases por zoom, debido a que hay muchos compañeros que se acercaron al centro de estudiantes y nos informaron que no tienen posibilidad de conectarse”.

“Además, en diciembre dijeron que habría presencialidad plena, por lo que muchos chicos del interior vinieron a la ciudad y alquilaron lugares donde vivir. Tienen gastos extra y no podemos sumarles los gastos de conectividad”.

Molas agregó que “en las clases por zoom de la carrera de Psicopedagogía, no llegan a entrar todos los alumnos. Hay temas de 300 a 400 ingresantes, de los cuales 150 quedan afuera y pierden la clase. Estas son las primeras clases de los primeros años y es una información muy importante a la que los estudiantes no llegan a acceder. Por más que estas clases se graben y se pasen, no es lo mismo que participar, así como no es lo mismo que la presencialidad”.

“No nos dieron una información precisa sobre la razón de esto. Se dice que es por falta de salones o de profesores, pero no nos han dado una respuesta. Por todo esto, presentamos una nota firmada por el consiliario, los consejeros estudiantiles y las representantes del centro de estudiantes, tanto la presidenta como la vicepresidenta, en reclamo de esta situación”, finalizó Molas.

