Estudiantes de La Plata superó ocho millones de dólares en ventas en este Mercado

Tras la consagración en Copa Argentina, el Pincha vendió a Godoy, Corcho, Núñez y Obregón.

Los campeonatos traen ventas. Una frase que podría resumir a la perfección el último mes de Estudiantes de la Plata, que tras la consagración ante Defensa y Justicia por Copa Argentina ya vendió a tres titulares y un juvenil. A la par, deberá reforzarse para encarar un 2024 en la que deberá afrontar varias competencias: Libertadores, Copa de la Liga, Copa Argentina y Supercopa Argentina.

Santiago Núñez:

2.500.000 dólares

La primera salida del mercado de pases no era la que todos preveían. Casi en un abrir y cerrar de ojos, Santos Laguna se llevó a Santiago Núñez, uno de los estandartes de la defensa Pincha. El juvenil tuvo un gran año al asentarse en el once inicial. Fundamental la confianza de Eduardo Domínguez. Fue vendido en en dos millones y medio de dólares por el 90% del pase. El Pincha ya lo oficializó en sus redes sociales e informó que se quedó con el 10% restante del jugador surgido de sus inferiores.

Leonardo Godoy:

2.000.000 de dólares

La segunda salida era más que cantada. Leonardo Godoy, que ya tenía promesa de venta por parte de la dirigencia del Pincha desde mitad de año, fue vendido a Brasil. Si bien primero lo sondeó River y más tarde el Corinthians, finalmente fue Athletico Paranaense quien se quedó con la ficha del lateral derecho. La CD que comanda Martín Gorostegui percibió dos millones de dólares por la venta del 50% del pase del entrerriano. Si bien aún no fue oficializado, durante esta semana se realizará los chequeos médicos para cerrar el traspaso.

JorgeRodríguez:

3.100.000 dólares

La tercera venta del Pincha se confirmó en pleno festejo por la llegada de Año Nuevo. Rayados de Monterrey había acercado una oferta de poco más de tres millones cien mil dólares que fue aceptada por la comisión del León. Curiosamente, en La Plata no se oficializó aún, pero sí en suelo azteca. Una baja sensible, pero que podría suplantarse con la vuelta de un histórico campeón: Enzo Pérez. Pese a que todavía no hay nada definido en cuanto a su arribo, desde las autoridades albirrojas son optimistas.

Esteban Obregón:

380.000 dólares

La última salida del León fue la de Esteban Obregón. El enganche surgió de las inferiores del Pincha y había salido a préstamo a Nueva Chicago durante el último año. Si bien no es resonante, fue comprado por el City Group en una cifra cercana a los 380.000 dólares y jugará en el Montevideo City Torque, el club uruguayo del grupo inversor que nuclea a más de 13 instituciones en todo el mundo. La ida de Obregón sorprendió a propios y extraños, dado que el mediocampista iba a ser tenido en cuenta por Eduardo Domínguez en 2024.

En total, el Pincha ya acumula cerca de ocho millones de dólares a partir de estas ventas. Además, la tesorería del Pincha se podría enriquecer aún más si se diera el traspaso de Benjamín Rollheiser a Benfica. E enganche ex River tendría avanzada su llegada a las Águilas, aunque negocian su estadía por seis meses más en La Plata. Según trascendió y pudo saber Olé, la venta de Ben 10 rondaría los 9 millones de dólares. Al Pincha le quedaría 4.5 dado que posee la mitad del pase.