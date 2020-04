Estudiantes varados en Corrientes y Chaco piden ayuda para regresar

Compartir

Néstor, uno de los estudiantes varados en Resistencia (Chaco), en contacto con el Grupo de Medios TVO dijo que desde que inició la cuarentena están solicitando al Gobierno de Formosa que los ayude a regresar a sus hogares, pero hasta el momento su pedido no fue escuchado. Agregó que actualmente unos 65 estudiantes (de Corrientes y Chaco) se encuentran en contacto y organizándose a través de un grupo de WhatsApp.

El joven que es estudiante de profesorado de Lengua y literatura expresó que este es su tercer año de cursada y que el lunes 16 de marzo llegó a Resistencia con el objetivo de rendir exámenes finales los días siguientes. «Solo di un examen, el segundo ya no porque nos habían avisado que empezaba la cuarentena en Resistencia, y al día siguiente comenzó el aislamiento obligatorio a nivel nacional», contextualizó.

«Por ahora estoy en una casa prestada; hace tres semanas que venimos solicitando ayuda, pero todavía no tenemos respuestas. Somos alrededor de 65 estudiantes varados en Chaco y Corrientes», comentó.

Seguidamente, consultado si es que pudieron hablar con algún representante del Gobierno indicó que no ya que «nadie nos escribió ni nos llamó». «Hay chicos que están desesperados porque están en situación crítica, entre nosotros nos solidarizamos porque los recursos alimenticios empiezan a faltar». explicó.

«Nosotros necesitamos volver, nuestra situación es angustiante. Según el gobernador de acá las clases no van a empezar hasta el mes de junio-julio, por eso también la desesperación», aseveró.

Al hablar de cómo es la situación en Chaco confió que es muy «complicada» porque «no hay transporte, no se puede salir de la casa, solo se puede salir de 8 a 12 horas a comprar alimentos, solamente se puede salir con un permiso que te lo brinda la Policía y si te encuentran en la calle sin el mismo obviamente te llevan a la Comisaría».

Por otro lado, Néstor asintió que en Corrientes algunos estudiantes se pudieron contactar con un Centro de Estudiantes que los ayuda con alimentos, «esa ayuda acá en Resistencia no la tenemos».

«Muchos de nosotros ya no tenemos ni para comer, y a eso hay que sumarle que tampoco tienen para pagar el hospedaje, hay profesores que se sumaron en nuestro grupo de WhatsApp y están ayudando con alimentos», añadió.

De la misma forma, el muchacho dejó en claro que «queremos volver a nuestra provincia, lógicamente que vamos a acatar el protocolo y nos someteremos a los estudios necesarios. No pedimos mucho, nos enteramos que trajeron gente de Rio Negro, de Colombia y a nosotros que estamos a pocos kilómetros nadie nos hace caso, no estamos en la otra punta del país, estamos a 200 kilómetros».

Agresión

A continuación, manifestó que la gente es muy agresiva a través de las redes sociales y pide que nos ayuden a volver debido a la situación sanitaria que se atraviesa por el coronavirus. «Hay mucha agresividad, desde que comenzamos a hacer público nuestro caso hemos recibido muchos mensajes nada lindos. Entendemos el pánico porque Chaco por ejemplo es una de las provincias más afectadas por el virus, pero a la vez creemos que no tienen derecho a insultarnos y amenazarnos, nosotros estamos cumpliendo con la cuarentena, estamos encerrados», finalizó mostrándose «esperanzado» en que «alguien se va a comunicar con nosotros para darnos una solución, tenemos la esperanza de que vengan por nosotros».