Estudiantes ya conoce el formato de la Liga Federal 2023

El Depto. de Competencias CAB brindó los primeros detalles del torneo que comenzará a finales de enero.

La Confederación Argentina de Básquetbol, a través de su Departamento de Competencias, brindó mayores detalles de lo que será la próxima edición de La Liga Federal 2023. El comienzo del certamen está previsto para el 28 de enero próximo.

Con 130 equipos de 22 provincias, la Fase Regular tendrá un total de 1100 encuentros. Los equipos estarán divididos en 8 zonas/regiones y estos a su vez se dividirán en dos grupos. La Fase Regular se disputará en 15 semanas clasificando los dos primeros equipos a Play Off, finalizando el 14 de mayo.

Los equipos ubicados del 5° al 8° lugar disputarán la instancia de Play In (5° vs 8° y 6° vs 7°, el 20 de mayo) para luego pasar los dos ganadores a enfrentar a los equipos ubicados en la 3° y 4° posición (27 de mayo)

Los cuatro finalistas de cada subzona jugarán Playoff a tres partidos (31 de mayo, 3 y 4 de junio), obteniendo así a los cuatro ganadores de cada región.

Los cruces entre regiones se darán al mejor de tres partidos comenzando con los 16° de Final. Las finales de La Liga Federal 2023 están previstas para finales de julio.

16° de Final – 16, 20 y 21 de junio

8° de Final – 26 y 30 de junio, 1° de julio

4° de Final – 6, 10 y 11 de julio

Semifinal – 16, 20 y 21 de julio

Final – 25, 29 y 30 de julio

Tokio empezó con el

armado de su equipo

La dirigencia oriental no perdió tiempo y apenas oficializada su presencia en la Liga Federal del próximo año, ya comenzó con el armado del plantel para el certamen nacional. Algunos hombres de la casa, otros que retornan y caras nuevas que se asoman. Entérate quienes usarán la casaca nipona.

Tokio tiene en claro que no puede darse el lujo de salir del plano nacional, porque tras algunas temporadas fuera de las competencias fuera de la provincia, en las últimas temporadas ha tomado un protagonismo fiel a su historia y llegando a instancias decisivas. La idea de la institución posadeña es armar un equipo para pelear el ascenso.

Hay dos nombres que vienen de disputar el Pre Federal Misionero y que volverán a asumir el compromiso de la LFB, se trata de Lucas Landi y Santiago González. Si bien este último todavía no fue confirmado oficialmente por el club, sería una de las opciones del coach Agustin Ponissi, otro que sigue.

Landi por su parte es uno de los jugadores más regulares que tuvo el oriental en las temporadas anteriores del Federal (22 y 23) y será uno de los escoltas del plantel.