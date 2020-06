Extranjeros que cobrarían IFE: el fiscal Benítez dijo que analizan la situación de unos 200 beneficiarios

Compartir

El fiscal federal Luis Benítez, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el inicio de una investigación que realizó ante la denuncia sobre la posibilidad de que extranjeros, más precisamente ciudadanos paraguayos, estén cobrando beneficios en Formosa. Esto inició tras la denuncia en medios nacionales de que los habitantes del vecino país vendrían a la provincia a percibir el IFE.

“Estamos trabajando, esperando el informe de Anses que estará entre hoy y mañana y serían 200 más o menos los beneficiarios, a través de este informe recién vamos a poder tener precisiones, más allá de eso se esta acordando con las fuerzas de seguridad para recorridas en los bancos y demás, sobre todo en el ingreso en las fronteras para ver si hay movimiento, sobre todo para identificarlos y después corroborar si cobraron o no el IFE”, explicó.

“Me anticiparon que serían 200 los beneficiarios pero no tengo una precisión, por ahora es algo muy extraoficial, me dijeron que serían esa cantidad los extranjeros en Formosa”, destacó.

Aseguró en ese sentido que “no es que esto se tramitó de un día para otro sino que ya viene de años, son personas que se van inscribiendo, que van haciendo el trámite para obtener sus documentos y a partir de ahí ingresan a la base de Anses y por eso posibilitan hacer este trámite, no es que surgió ahora con la emergencia”.

Respecto a establecer la identidad, aseguró que “tenemos esa dificultad, lo que ha pasado en otras causas que se han denunciado al voleo digamos, es que se denunciaba a todos los que cobraban beneficios y l que ocurrió es que después se les tuvo que devolver a una gran cantidad porque se verificó y estaban viviendo en la zona, estaban legalmente acá, contra eso no se puede hacer y la idea no es esa tampoco porque estamos en un momento de emergencia y no es darle de baja a todos porque no sabemos cuál es la situación de cada uno, pero sí se toman los recaudos para persuadir si es extranjero y está en condición irregular no pueda ingresar como para cobrar, nos da tiempo de verificar su domicilio, con quién vive, es un trabajo bastante arduo sobre todo con el tema pandemia pero lo tenemos controlado por las fuerzas de seguridad”.

“También hablé con la otra fiscal y tiene una nómina importante sobre todo de aquellos que sea ha comprobado que no viven acá entonces se realiza cruce de información con otras causas entonces ahí ya tenemos semi plena prueba de que están en forma irregular y se le da de baja automáticamente para no perder tiempo”, destacó Benítez.

“A su vez esta nomina así como se la recibe, tengo pensado pasarla al fiscal con el que ya coordinamos del lado de Paraguay como para que ellos hagan su trabajo si les interesa porque ya escapa mi jurisdicción pero sí le voy a dar amortecimiento de que estas personas están cobrando acá para ver si tienen otro beneficio en Paraguay”, explicó.

“La idea es trabajar en conjunto así como estas personas por ahí no tienen fronteras, la idea es que la justicia tampoco tenga fronteras en estos casos”, finalizó.