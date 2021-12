F1: Hamilton arrancó arriba en Jeddah

Compartir

Lewis Hamilton fue el más rápido en el primer ensayo de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Arabia Saudita. Max Verstappen fue segundo y Valtteri Bottas tercero.

La Fórmula 1 tomó contacto por primera vez con el flamante circuito de Jeddah para el ensayo inicial del Gran Premio de Arabia Saudita, donde Lewis Hamilton se mostró firme desde el arranque al quedar en lo más alto del clasificador. Verstappen y Bottas lo escoltaron.

Hamilton marcó un tiempo de 1m29s786 y fue el más veloz. Segundo se ubicó Verstappen a una diferencia de sólo 56 milésimas y tercero finalizó Bottas a 22 centésimas. Mientras que completaron los mejores cinco Pierre Gasly y Antonio Giovinazzi.

Cerraron el top ten Carlos Sainz Jr. (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari), Daniel Ricciardo (McLaren), Fernando Alonso (Alpine) y Sebastian Vettel (Aston Martin).

El sábado continuará la acción en Arabia Saudita desde las 11 con el tercer entrenamiento. Mientras que a las 14 llegará el punto fuerte de la jornada con la clasificación que definirá la grilla de partida del domingo.

Por último, el domingo llegará el momento más esperado del fin de semana. A las 14.30 se pondrá en marcha el Gran Premio de Arabia Saudita pactado a 50 vueltas.

“No me siento cómodo

en Arabia Saudita”

Lewis Hamilton contó que no se siente cómodo este fin de semana por las leyes que tiene Arabia Saudita hacia la comunidad LGBTQ+.

La Fórmula 1 está en Arabia Saudita para disputar su penúltimo Gran Premio del año en el circuito de Jeddah. En la tradicional conferencia de prensa previa al arranque de la actividad, Lewis Hamilton señaló que no se siente cómodo de correr allí y tildó de “terroríficas” las leyes de dicho país hacia la comunidad LGBTQ+.

«Si alguien quiere tomarse un tiempo y leer cuáles son las leyes para la comunidad LGBTQ+ es terrorífico. Hay muchos cambios que necesitamos hacer. Diría que no me siento cómodo en Arabia Saudita, pero no es mi elección estar aquí, la Fórmula 1 ha sido quien ha elegido este destino», expresó en primera instancia Hamilton.

Además, el británico dejó en claro que tanto los pilotos como la Fórmula 1 deben ser responsables a la hora de denunciar el incumplimiento de los derechos humanos. A raíz de ello, también usará este fin de semana y el próximo en Abu Dabi el casco en pro de la diversidad, como lo hizo en Qatar. «Como ya dije en la carrera anterior, siento que la Fórmula 1 y nosotros somos responsables de asegurarnos de ayudar en los problemas que veamos, particularmente en los derechos humanos. Por ahora, aquí he tenido una calurosa bienvenida por parte de la gente».

Y agregó: «Tanto si está bien como si está mal, creo que mientras estemos aquí, es importante que intentemos concienciar a la gente. En la última carrera, por ejemplo, ya visteis el casco que llevé y lo llevaré de nuevo aquí y también en la próxima carrera».

Por último, dijo: «Por ejemplo, los derechos de la mujer de poder conducir empezaron en 2017 y muchas mujeres continúan en la cárcel por haber conducido hace muchos años. Hay muchas cosas que necesitamos cambiar y creo que la Fórmula 1 debe hacer más”.

