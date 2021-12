Juicio contra Lotocki por mala praxis: la Fiscalía pidió 7 años y 9 meses de prisión

Compartir

Aníbal Lotocki ganó popularidad por haber operado a varias figuras del espectáculo. Su reputación se puso en duda cuando Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa (ex pareja del médico) lo denunciaron en la Justicia por supuesta mala praxis. Ellas declararon que el cirujano les colocó en sus cuerpos metacrilato, una sustancia tóxica que les trajo muchos problemas de salud.

Luego de muchas idas y vueltas y postergaciones por la pandemia, en agosto pasado comenzó el juicio oral. El fiscal Sandro Abraldes pidió una pena de 7 años y 9 meses para Lotocki. Además, solicitó la inhabilitación para ejercer la medicina durante el período de 10 años por el delito de lesiones graves en concurso real con estafa.

El abogado Fernando Burlando, que representa a Luna y Sosa, declaró sobre esta causa en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana (El Trece): “Yo creo en el final del recorrido está la cárcel. No sé cuándo va a quedar firme esta sentencia si es que lo condenan, yo creo que sí”. En diálogo con el conductor Ángel de Brito, manifestó: “A Lotocki todos los peritos lo han expuesto en prácticas tan aberrantes, no quiero usar la palabra ‘asesinar’, pero me llama la atención que haya seguido trabajando hasta ahora”.

Además, señaló que las cuatro demandantes están “muy afectadas la salud”, como consecuencia de haber sido pacientes de Lotocki. “Salvo Trenchi y Xipolitakis, el resto de las chicas no quieren ni prender su computadora (durante el juicio) porque están muy afectadas, no quieren angustiarse más. Silvina y Pamela se descargaron el día que declararon y pudieron expresarse frente a un juez. Luchamos durante años, no fue sencillo”.

Luego de se conociera el pedido de la Fiscalía, Luna publicó un posteo en su cuenta oficial de Instagram: “Hoy en el día del médico, quería aprovechar para desearles feliz día a los médicos de excelencia, a los que aman su profesión, a los que humanizan su ciencia. No todo es lo mismo. Les deseo que nos ayuden a marcar la diferencia entre ustedes, y los que con desidia y deshumanización hacen de tan bella profesión, un comercio”.

Además, la ex Gran Hermano señaló: “Por la lucha, por no bajar los brazos, por la acusación (del) fiscal, este es el momento en que más que nunca tenemos que salir a los medios, para que el juez dicte una sentencia acorde a lo pedido, para que por sobre todas las cosas se cumpla de manera efectiva y que no quede afuera. Acá lo más importante es que sepan, que el daño ya lo tenemos, esto no es venganza ni castigo, esto es solo prevención”.

“Si nos hubieran escuchado antes no hubiera existido hoy una muerte por ejemplo, así que los jueces también son responsables de que el sistema de salud funcione bien, y de aplicar las leyes sin privilegios. No van a devolverme mi salud. Pero si la tranquilidad, la satisfacción de que hice lo correcto en luchar para que a otras personas no les pase lo mismo”, aseguró Silvina respecto al fallecimiento de Cristian Zarate, un empresario de la construcción de 50 años que horas antes se había operado de una hernia en el costado derecho del abdomen con Lotocki.

Recientemente, la mediática estuvo internada por las consecuencias derivadas de la cirugía estética que le practicó el médico en 2010. En su cuenta de Instagram, publicó una imagen en una de las habitaciones de la clínica y explicó: “Suelo mostrarles cosas lindas en Instagram, pero hoy decido compartirles esta otra parte de mi día a día. Cada tanto necesito internarme, mis niveles de calcio suben y mis riñones no funcionan bien. Requiero más corticoides, medicina que vengo tomando de forma crónica hace 8 años. Y hoy buscando otras drogas que pueda reemplazarlo”.

Por otra parte, se refirió a la situación judicial que enfrenta con Lotocki. “Hice la denuncia hace 8 años y recién ahora está sucediendo el juicio oral. Es una situación que también me moviliza, elijo confiar en que se va a esclarecer lo qué pasó. Es importante no solo por mí, sino por muchas victimas que siguieron apareciendo a lo largo de todos estos años”, enfatizó. Y finalizó: “Me costaba mucho abrir mi corazón y contarles esto, pero me atraviesa en todo lo que soy y siento que hacerlo de esta manera, es permitirme resonar en todos ustedes. ¡Gracias por acompañar desde ahí todos los días!”.

