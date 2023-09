Fabián Servín: «Los números publicados no reflejan la cantidad total de pobres, son más»

Tras los números de pobreza en el país que fueron publicados por el INDEC el miércoles pasado, el dirigente del Partido Obrero en Formosa Fabian Servín, en contacto con el Grupo de Medios TVO, se mostró muy preocupado y dijo que “no reflejan la cantidad de pobres” ya que cree que “son más”. “Ya sea por la metodología o por lo que fue sucediendo después, estos números no reflejan la cantidad total de pobres ni en el país y mucho menos en la provincia”, lanzó. “Siempre hablar de índice es complicado y complejo, creo que son señales que para nada contempla la realidad real, concreta y profunda, pienso que siempre queda corto y eso nosotros lo venimos palpando en el día a día. Si está claro que va mostrando señales, el nivel de pobreza viene creciendo semestre a semestre, los índices de ahora son mayores al semestre anterior y va subiendo la pobreza mientras que el gobierno sigue sin tomar medidas, hablamos del gobierno nacional, pero sobre todo el provincial”, comenzó diciendo el mismo. Recordó seguidamente que también que con estos datos se está mirando una “realidad pasada” porque el “semestre ya pasó”. “No hay que olvidar que tras las PASO hubo una devaluación del 20 al 22% y un salto inflacionario en promedio del 30%, claramente estos números, ya sea por la metodología o por lo que fue sucediendo después, estos números no reflejan la cantidad total de pobres ni en el país y mucho menos en la provincia”, dijo Consultado respecto a las medidas de emergencia adoptadas por Nación en el último tiempo, Servín respondió: “en principio las medidas anunciadas y llevadas adelante son meramente electoral, creo que a nadie les toma desprevenido, y tienen incluso esa desfachatez de limitar hasta las elecciones y después a otra cosa. En segundo lugar, son medidas muy chiquitas, que dejan sabor a poco, ya sea el bono anterior para el Potenciar Trabajo, o para la Tarjeta Alimentar”. “Si el Gobierno pretende con esto recuperar votos y posicionarse electoralmente creo que la está pifiando lejos, lo más grave es lo que va a pasar después porque se va a profundizar la pobreza y el ajuste”, continuó diciendo Servín. Asimismo, cuestionó que “muchas de las medidas restringen los ingresos, porque incluso hacen el famoso estudio socioambiental donde van a tomar la billetera virtual y si una persona manejó en los últimos dos meses un porcentaje de 40.000 pesos ya la deja afuera, dejan afuera a los de la asignación familiar, a los de las Becas Progresar, a los del Potenciar Trabajo, es decir, dejan a fuera a muchas más personas de las que van a incluir. Entonces, es mucha pirotecnia, pero muy poca efectividad para hacer frente a los aumentos excesivos que estamos sufriendo, el Gobierno mismo lo dice que toma estas medidas como un paliativo al gran salto inflacionario”. Lamentó asimismo que la situación no se va a solucionar con las elecciones porque “los problemas sociales cada vez se profundizan más, tiene ya un carácter estructural y se va consolidando una pobreza cada vez mayor que hace un mayor estrago a la economía familiar”. “Cuando se habla de número queda como algo frío, pero hay que hacer el ejercicio que detrás hay criaturas, familias y que cuando hablamos de pobreza no solo se trata de llenar la panza, que a veces se logra con mucha harina, pero eso no es sinónimo de alimentación, entonces acá estamos perjudicando a toda una generación de niños y adolescentes que viven en condiciones totalmente pésimas. Estamos muy preocupados desde las organizaciones sociales y justamente reclamamos a Insfrán para abrir los comedores populares y con estos números sobran las razones”, cerro diciendo el dirigente social.