«Seguimos en las calles, porque la Patria lo reclama, y el conductor lo pide», indican

Los representantes de sub lemas y partidos aliados, militantes y dirigentes del Partido Justicialista formoseño, argentinos, preocupados por las horas difíciles que atraviesa nuestro pueblo, le decimos presente al «conductor de todos los formoseños, Gildo Insfrán».

Hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto a acompañar esta lucha, que es la lucha de todos los formoseños y argentinos bien nacidos. Sabemos perfectamente a donde nos quieren llevar los enemigos, los enemigos del pueblo, indicaron a través de su comunicado de prensa.

Indicaron, además nos toca elegir, patria o dictadura; debemos redoblar el esfuerzo y el 22 de octubre 2023 volver a llenar las urnas con los votos de la esperanza, sintetizados en la propuesta que encarna Unión por la Patria, con Sergio Massa, presidente, y Agustín Rossi, vice, y los mejores candidatos del modelo formoseño; más unidos que nunca.

«Sabido es, que las coordenadas políticas fundamentales vienen dictadas desde afuera, por organismos internacionales, y la presión directa de transnacionales que indican que hacer en cuestiones vitales».

El llamado Estado nacional con determinados grados de independencia va pasando a la historia. La clase dominante mantiene y acrecienta sus privilegios a sangre y fuego; un sistema que no depara en asesinar y hambrear a los pueblos

Explicaron también que «distintas épocas y una misma lucha; el combate por libertad y justicia también atraviesa los tiempos. El episodio del intento de asesinato, un magnicidio que casi se concreta de la compañera dos veces presidenta, y actual vicepresidenta, fue para aleccionar al movimiento popular, y para cualquier intención transformadora. Fue una de las experiencias que nos permite comprender algunos de los mecanismos de funcionamiento del sistema de dominación».

«Una sociedad fundada sobre el privilegio económico que reporta la propiedad privada capitalista de los medios de producción, y sobre el poder político centralizado que implica un orden distinto de privilegios, y cuenta con un conjunto de normas y organizaciones destinadas a preservarla».

«Un aparato ideológico, con sus poderosos medios masivos de comunicación, envuelve y apuntala toda esta estructura de dominación. La Justicia no es independiente del poder político, sino un mecanismo privilegiado de preservación del sistema de dominación», dicen.

En tal sentido se acomoda a los designios del poder político- económico, y puede ser el brazo ejecutor de sus necesidades ocasionales. Quienes gobernaron hasta hace muy poco se ufanaban de su liberalismo como ideología oficial. Sin embargo, oscilaban entre la hipocresía y el cinismo, toda vez que la sociedad real transponía los umbrales del pensamiento dominante, y la respuesta no era la tolerancia, sino la represión en sus diversas formas; de tal suerte, mezclada con el prejuicio y la discriminación.

Las conquistas de la clase trabajadora, la década dorada, no han sido gratis. Fue la lucha de los obreros, de los estudiantes, las heridas de las continuas luchas contra los neoliberales. Nada cae de arriba, y hoy nuevamente nos encontramos en tiempos que nos obligan a estar más unidos que nunca. Y si hay que volver a la lucha cargamos permanentemente con nuestra mochila de mariscal, para decirle presente al conductor de todos los formoseños, el que nunca arrió ninguna de las banderas del peronismo, el compañero Gobernador Dr. Gildo Insfrán.

Firman:

-ARANDA, HORACIO

ALDAMA JUAN

– MORA RITO

-CANTERO JOSE

«DESARROLLO EN ACCION»

-LILIANA ARGUELLO

«PARTIDO AUTENTICO FORMOSEÑO»

– DIAZ LILIANA ELIZABETH

«PARTIDO POR EL HOMBRE NUEVO»

-BOGADO,ALICIA MABEL

SUB LEMA «UNIDAD DOCENTE INTERCULTURAL»

VICICONTE BLANCA

SUB LEMA

RAUL VICICONTE

BLANCA VICICONTE

-GONZALEZ CELSO

«SUB LEMA

FUERZA FORMOSEÑA»

PEREIRA VICTOR

«MAP»

-CACERES YOYO

«SUB LEMA- UNIDAD CIUDADANA «‘

-JULIO G.ROBLES

«PARTIDO PARA EL HOMBRE NUEVO»

ALBERTO CÁCERES

NABIL HASSSANEIN ABD ELKADER.

«PARTIDO ACCION VECINAL»

-MACIEL CLAUDIA

‘PARTIDO FRENTE PARA TODO»

– QUIÑONEZ NORMA

«PARTIDO COLINA»

LEZCANO JUAN RAMON

PARTIDO NUEVO ENCUENTRO»

JUAN LARREA

«UNIDOS VENCEREMOS»

-SOSA VERONICA

«PARTIDO»JUNTOS PODEMOS»