Familia de Enzo Cáceres exige que el imputado se haga cargo de gastos de rehabilitación en el Fleni

Por un acuerdo al que arribaron todas las partes del proceso, el médico anestesista Juan Carlos Labarthe, único imputado en la causa por lesiones culposas gravísimas que tuvo como víctima a Enzo Cáceres, deberá realizar tareas comunitarias por el término de un año, a razón de ocho horas mensuales, y además se haría cargo del tratamiento de recuperación del adolescente en el Instituto de Rehabilitación y Educación Terapéutica de Fleni, en la localidad bonaerense de Escobar; la familia exige esto último pero habrá que esperar para saber si es factible o no.

Los términos de la probation a la que se acogió el doctor Labarthe fue una propuesta de su abogado defensor, Pablo Núñez Pividori, la cual luego fue aceptada por Mabel Pizzorno, madre de Enzo Cáceres, quien estuvo representada por la doctora Claudia Corvalán. También se adhirió la fiscal del caso, la doctora Natalia Verónica Tafetani.

Para llegar a esta conclusión tuvieron que realizarse dos audiencias entre las partes. En la primera la Defensa solicitó la probation y la Querella planteó incompetencia que fue rechazada por estar firme y consentida. Se hizo un cuarto intermedio para que pudiera participar y ser escuchada la madre de Enzo Cáceres, instancia en la que la mujer pidió que el imputado se haga cargo del tratamiento de rehabilitación de su hijo.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Mabel Pizzorno, madre del joven, contó que “el lunes 15 hubo una audiencia por zoom, donde estaba el abogado del anestesista, nuestra abogad, el Juez y la Fiscal, no se llegó a ningún acuerdo porque el abogado del acusado había ofrecido $500.000 que serían pagados durante diez meses, y tareas comunitarias. Nosotros rechazamos eso; luego el jueves 17 nos volvimos a reunir y le dijimos como familia que para nosotros esa plata no es nada, mi hijo no se merece eso. No queremos la plata, pero ya que no va a ir preso, ni siquiera le van a sacar la matricula, lo que pedimos es que se haga cargo de un año de tratamiento en el Instituto Fleni donde mi hijo estuvo internado y mejoró algo”.

Asimismo, la mujer valoró el rol del Juez Caballero quien “tuvo en cuenta nuestro pedido, dio 60 días para que averigüen el presupuesto para llevarlo a Enzo a Escobar”.

“Lo único confirmado en la causa es la tarea comunitaria que tiene que hacer el anestesista, que sinceramente a mí no me interesa si lo hace o no; lo del Fleni no está confirmado aún y es lo que más nos interesa”, añadió.

Críticas a la Fiscal de la causa

Seguidamente, Pizzorno aseveró que “no estuvimos de acuerdo con la Fiscal que está en nuestra causa porque ella debe ser imparcial, pero desde el principio no lo fue ya que defendía al acusado; no tuvo en cuenta a mi hijo que desde hace nueve años se encuentra cuadripléjico. Nosotros presentamos una nota para que se la aparte del caso, porque notamos que ella quería que todo se cierre ahí nomas; cuando ofrecieron los $500.000 ella estuvo de acuerdo y se mostró a favor, por fortuna el Juez la paró y le dijo que espere a que se busquen un presupuesto para que se hagan cargo de la rehabilitación de Enzo”.

“Lo que nosotros estamos pidiendo lo hacemos para que él pueda mejorar, que pueda comer por boca; acá hay dos responsables de que mi hijo hoy se encuentre en estas condiciones”, justificó.

Años de lucha

A continuación, la misma aseveró que “ya pasaron nueve años de la cirugía, el 18 de abril se van a cumplir 10 años; son años de dolor y lucha, tenemos que luchar con la justicia, con los médicos, con la obra social cuando no conseguíamos los medicamentos o los pañales, mi hijo es un bebé gigante, el único que lo aguanta para pasarlo a la cama es su papá”.

Además, en esta línea expresó que su marido tuvo que dejar el trabajo para abocarse al cuidado del muchacho: “hace casi diez años que mi marido no trabajo, lo dejó para ocuparse de nuestro hijo. Desde que sucedió esto no confiamos en nadie, yo no lo puedo dejar a mi hijo 12 horas con una persona sola porque no confío, confié en un médico y me devolvió mi hijo prácticamente muerto”.

“Estas personas le destruyeron la vida a mi hijo, él es la prueba viviente de mala praxis; él era un chico sano que estudiaba y trabajaba, le pasó eso tras una cirugía”, lanzó indignada.

Una situación muy difícil

“Nosotros nos enfocamos en Enzo, en ayudar a que mejore un poquito por lo menos, es muy difícil nuestra situación. Hay días que él hace cara de dolor y no sabemos qué tiene, o qué le duele, por eso pedimos que vaya a continuar con su rehabilitación”, contó Pizzorno.

“Acá no tememos la rehabilitación que él necesita, la parte neurológica; si bien acá tiene su kinesiólogo que va mañana y tarde a movilizarlo, solo lo hace de lunes a viernes, en cambio en el Fleni constantemente tendrá atenciones, de lunes a lunes”, finalizó diciendo.

