Familiares de «Lucy» Juárez se mostraron en desacuerdo con la resolución judicial

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

El aberrante crimen de la odontóloga Lucía del Carmen Juárez, «Lucy» como era conocida, ocurrió hace 6 años y su asesino confesó haberla matado de 39 puñaladas luego de ingresar a su casa a robar. Finalmente la justicia resolvió declararlo inimputable y sus familiares expresaron su indicación tras la decisión. “Estamos bastante golpeados e impactados por esta decisión repentina que tomó la Cámara», manifestó Emiliano Lacasa, hijo de Juárez, al Grupo de Medios TVO.

«La Cámara Primera dispuso sobrellevar a este chico, que se declaró culpable del hecho, diciendo que estaba extinguida la acción penal por un estado de inimputabilidad. Ellos consideran una incapacidad sobreviniente, el cuadro está tan agravado que es definitivo e irreversible y en ese punto no estamos de acuerdo nosotros», declaró al respecto Emiliano.

La indignación de los familiares y amigos de la odontóloga, se volcó rápidamente a las redes sociales tras la resolución judicial. Para ellos, el menor debería ser derivado primeramente a un establecimiento psiquiátrico que evalúe su cuadro antes de dictarse su sobreseimiento.

“Dictaminaron que era un cuadro psicótico avanzado y que ya era definitivo e irreversible y que progresivamente se iba a ir agravando. Lo que nuestra psiquiatra decía es que primero sería necesario llevarlo a un lugar donde sea debidamente asistido, tratado, medicado para ver si evoluciona y mejora el cuadro estabilizándolo. Eso es lo que sostenemos más allá del informe del Cuerpo Médico Forense que no nos corrió traslado ni a nosotros ni al fiscal», detalló Emiliano.

Al mismo tiempo, la medida no fue informada con antelación a los familiares de Juárez y no pudieron acceder a los fundamentos científicos que arribaron a dicha conclusión categórica, como lo establece la Ley Nacional de Derechos y Garantías de Personas Víctimas de Delito. «Tienen que hacer saber estas medidas antes de dictar, eso no se cumplió”.

“El único camino que nos queda es presentar un recurso de Casación para que el Superior Tribunal de Justicia revise la decisión que tomó la Cámara Primera; tenemos varios argumentos, es una instancia compleja, es un recurso extraordinario. No soy psicólogo ni psiquiatra pero eventualmente, si esta persona se llega a estabilizar en un centro podría llegar a salir en libertad con un tutor, no sé en cuánto tiempo, quiero creer que no lo dejaron en libertad», amplió Lacasa.

El crimen de «Lucy» Juárez tuvo lugar en el interior de su casa, en la esquina de la calle Uriburu y pasaje Estrada, y conmocionó a la ciudadanía por la saña con la que el joven, menor de edad en ese momento, la asesinó. Desde ese momento su familia comenzó a exigir que se haga justicia.

“No pretendemos que se violen los derechos humanos de esta persona, pero que se respete todo el dolor que sufrimos y se nos permita participar como corresponde en el proceso para ver si es o no definitivo el estado de este chico. Es una decisión apresurada, repentina, no cierra por ningún lado”, finalizó Emiliano.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp