Crímenes de lesa humanidad: Pietragalla estuvo presente en el inicio del juicio a los ex miembros del STJ de Formosa

Ayer en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, dio inicio al juicio oral y público contra Alfredo Bernardo Montoya, y Jorge Demetrio Vázquez Rey, por delitos como encubrimiento de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar.

Los acusados eran ex jueces del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, durante la última dictadura militar en la Argentina.

El proceso judicial, que tardó 15 años para llegar a la etapa de juicio oral y público, se inició este viernes en el Tribunal Oral Federal de Formosa en modalidad presencial y virtual, audiencia que fue transmitida por el canal de YouTube del TOCF.

A la sala pudieron ingresar familiares, periodistas y público en general, pero en número reducido debido a la situación sanitaria por COVID-19 y los protocolos vigentes.

El tribunal estuvo presidido por el juez Rubén Oscar Quiñones (TOF Formosa) en forma presencial y vía streaming la jueza Emilce Rojas (TOF Concepción del Uruguay) y Roberto López Arango (TOF Paraná).

Actuaron como abogados querellantes William Dardo Caraballo y Luis Zapiola, representando a Adriano Acosta, quien impulsó la denuncia. La segunda audiencia está prevista para el viernes 1 de julio a las 7 horas.

Presenciaron la primera audiencia el secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla Corti, la subsecretaria de DDHH de la provincia, Sylvina Arauz; la subsecretaria de DDHH del Chaco, Nayla Bosch; la directora del cuerpo de abogados de la Secretaría de DDHH, Paula Álvarez; y el abogado querellante Marcelo Wurm Timez.

Los exjueces de la Corte provincial están acusados de haber incurrido en “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes que tenían como funcionarios públicos y de encubrir los secuestros, torturas y desapariciones forzadas” sufridas por empleados del Poder Judicial provincial que fueron capturados por los grupos de tareas de las fuerzas armadas y de seguridad.

«Ya llevamos más de 1070 condenados por delitos de lesa humanidad», afirmó Horacio Pietragalla

En la jornada de ayer, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa (TOCF), continuó el juicio por lesa humanidad contra jueces miembros del Superior Tribunal de Justicia de Formosa designados por Juan Carlos Colombo durante el último gobierno de facto. “Hubo complicidad de parte civil con esa dictadura”, manifestó el secretario de Derecho Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, al Grupo de Medios TVO.

El funcionario nacional arribó a Formosa para presenciar el juicio y para firmar convenios con el Ministerio de Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia. Durante su presencia en el juicio, Pietragalla destacó el proceso de enjuiciamiento por delitos de lesa humanidad en el país, “que sigue después de 46 años de esta dictadura militar, llevando adelante la condena a esos genocidas y a los cómplices. Hay que destacar también que tuvimos muchos años de impunidad por eso estamos todavía en estos procesos pero ya llevamos más de 1070 condenados por delitos de lesa humanidad”.

El juicio contra dos ministros del Superior Tribunal de Justicia de Formosa durante la última dictadura cívico militar, se centra en las responsabilidades de las acciones que tuvieron y continuará en la siguiente audiencia durante el 1 de Julio próximo. “Vamos a ver la responsabilidad que tuvieron estos miembros de la justicia”, declaró el Secretario de Derecho Humanos de la Nación.

“Por eso la importancia de estos procesos, la importancia de seguir fomentando estos juicios, de seguir pidiéndole al poder judicial que los acelere, de seguir pidiéndole a la Corte Suprema que se manifieste rápidamente con varias causas que tiene ya hace años en sus decisiones. Así que estamos esperando y acompañando este proceso porque hay responsabilidad civil del Poder Judicial”, agregó al respecto.

A su vez, más allá de lo destacado en la previa del juicio, Pietragalla lamentó la “desaceleración” que tuvieron estos juicios durante el anterior gobierno nacional. “Tenía que ver con el clima político del momento donde empezaron a surgir cuestionamientos a los organismos de Derechos Humanos, el presidente Mauricio Macri diciendo el curro de los Derechos Humanos ; la verdad que se empezaron a aislar las audiencias, una audiencia por semana, esto generó un letargo y la verdad que no queremos impunidad biológica. No queremos que los acusados mueran sin ser condenados y no queremos que los testigos mueran tampoco sin ver esas condenas”, finalizó.

Provincia y Nación firmaron un convenio para capacitar en derechos humanos a la Policía local

Por otro lado, se firmó un convenio marco de cooperación entre el Ministerio de Justicia de la Nación, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, y el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, que contempla la formación en derechos humanos a las fuerzas de seguridad de Formosa.

La ceremonia de firma tuvo lugar en el Salón de Actos del Instituto Superior de Formación Policial, frente a más de 600 efectivos de las fuerzas de seguridad provinciales.

Estuvieron presentes el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, Jorge González; el comisario General Walter Renée Arroyo; la subsecretaría de Derechos Humanos de Formosa, María Silvina Arauz; y la subsecretaria de Promoción y Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Natalia Barreiro.

Al respecto, Pietragalla, que arribó a Formosa el pasado jueves, y brindó detalles acerca del acuerdo suscrito.

“Firmamos un acuerdo marco de muchas acciones en conjunto con la provincia en materia de derechos humanos, pero uno de los ejes es la formación de las fuerzas de seguridad o fortalecer las formaciones que tienen en la provincia y que vienen trabajando”, indicó.

Y agregó: “Para nosotros es importante poder recomendar ciertos ejes de formación que estén a la altura de los estándares internacionales que piden los organismos de derechos humanos que se capacite a la fuerza”.

Asimismo, el funcionario recordó que Formosa se comprometió a llevar adelante esta formación y “hoy lo estamos haciendo realidad”, al mismo tiempo que aclaró: “no todas las provincias se comprometen como se comprometió ésta”.

“Que la provincia haya accedido, la relación que tiene con la Secretaría de Derechos Humanos en colaboración constante en otros ejes también, no es lo que pasa con otras provincias y esas provincias no salen en los medios de comunicación y no son cuestionadas”, señaló.

Y argumentó: “Tenemos hechos ilegales que cometen miembros de las fuerzas en provincias que no salen en los medios, vemos una estigmatización con Formosa, todos saben que hay una mirada sesgada con la provincia, con las autoridades”.

