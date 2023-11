Farmacéuticos aseguraron que «no hay faltantes» de medicamentos

Desde el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos aclararon que el conflicto que mantienen es con las empresas de medicina prepaga, no con las obras sociales, porque «las prepagas no se adecúan a los plazos de pago». Recalcaron que «no hay problemas en la atención al PAMI, que abona en tiempo y forma».

La provisión de medicamentos «es normal», aseguró el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), quien aclaró que «no hay faltantes» de remedios ni que hayan cambiado las condiciones de pago.

Por su parte, desde Gobierno enfatizaron que «no existe una situación de falta de insumos» en hospitales nacionales, tras una reunión que mantuvieron funcionarios de los ministerios de Salud y de Economía con representantes de las cámaras de prestadores del sector sanitario.

«Para tranquilidad de la población, la provisión de medicamentos es normal, a través de las droguerías y laboratorios, manteniéndose las condiciones de pago habituales, sin que haya faltantes de medicamentos», subrayó el Ceprofar en un comunicado.

La entidad farmacéutica remarcó que «la situación de conflicto se centra en la atención a las prepagas, no así en la mayoría de las obras sociales», en referencia al reclamo del sector para que los plazos de pago sean inferiores a los que existen en la actualidad.

Ceprofar precisó que en Argentina, alrededor del 5% de la población (más de dos millones de personas) reciben sus medicamentos a través de la medicina prepaga, mientras que el 63% (28 millones de personas) lo hace a través de las obras sociales.

A su vez, recalcó que «no hay problemas en la atención al PAMI, que está abonando las prestaciones en tiempo y forma a las farmacias, de acuerdo a lo convenido».

En tanto, el PAMI informó este miércoles que hace efectivo los pagos «en un plazo de tan sólo 10 días, al cierre de cada quincena».

«Ante las noticias que reportan conflictos entre farmacias, obras sociales y prepagas, debido a los plazos de pago de ‘entre 60 a 90 días’, y el impacto que esto tiene en la rentabilidad del sector, es crucial aclarar que ésta no es la situación del PAMI», consignó la obra social de jubilados y pensionados del Estado.

En ese marco, la dependencia oficial agregó: «Aunque desconocemos los plazos de pago de otras obras sociales y prepagas, es importante destacar que el PAMI efectúa los pagos en un plazo de tan solo 10 días, al cierre de cada quincena».

«Por los medicamentos dispensados en la segunda quincena de octubre, que finalizó el 31 de octubre, las cámaras (sectoriales) recibirán este viernes 10 de noviembre un monto total de $ 10.822 millones», graficó el PAMI, y puntualizó que realiza esos pagos «a las entidades farmacéuticas, como COFA, Facaf, Fefara, Afmsra y Farmasur, y son estas entidades las que, a través de los colegios provinciales, efectúan los pagos a las farmacias».

El comunicado de Ceprofar pone el foco en el conflicto que existe entre prepagas y farmacias, lo que disparó en los últimos días informes de la prensa dando cuenta problemas en la provisión de medicamentos a los afiliados de la medicina prepaga.