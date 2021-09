Federal A: Chaco For Ever no pasó del cero

Compartir

El equipo de Cravero no jugó bien e igualó 0-0 este sábado ante Defensores de Villa Ramallo por la fecha 23. Recién en los últimos 15′ tomó impulso, pero no la pudo meter. Ahora, ante Unión en Sunchales.

No se animó For Ever y terminó con un empate como castigo. El equipo de Cravero se decidió tarde a ir a buscarlo y terminó igualando con Defensores de Belgrano de Villa Ramallo sin abrir el marcador. En la próxima fecha visitará a Unión de Sunchales.

No tuvo su mejor partido, no se decidió a atacarlo a Defensores de Belgrano desde el inicio, careció de ideas y lo buscó solamente en el epilogo del juego. For Ever tuvo carencias en la generación y no logró lastimar a un Defensores de Belgrano que manejó bien la pelota pero nunca buscó quedarse con los tres puntos. El empate sin abrir el marcador terminó siendo un castigo para el equipo chaqueño que buscará “volver a ser” el próximo fin de semana ante Unión en Sunchales.

FOR EVER (0): Gastón Canuto; Pablo Cuevas, Marcos Fissore, Yair Marín y César More; Ricardo Acosta, Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Leandro Allende; Cristian Barinaga y Mauro Siergiejuk. DT: Daniel Cravero.

DEFENSORES VR (0): Nicolás Dormisch; Ignacio Artola, Raúl Albornoz y Juan Cruz Aguilar; Joaquín Malinauskas, Juan Cruz Cartechini, Hernán Rubén y Enzo Martínez; Augusto Laena; Franco Coronel y Germán Cervera. DT: Héctor Storti.

Cambios: 7ST Enzo Bruno x Leandro Allende (FE), 7ST Cristian Ibarra x Mauro Siergiejuk (FE), 13ST Marcos Giménez x Pablo Cuevas (FE), 28ST Juan Ceballos x Juan Cruz Cartechini (DB), 33ST Lionel Monzón x Joaquín Malinauskas (DB), 33st Maximiliano Gauto x Germán Cervera (DB), 33ST Luis Leguizamón x Cristian Barinaga (FE), Santiago Valenzuela x Emanuel Díaz (FE), 48ST Genaro Cepeda x Raúl Albornoz (DB)

Árbitro: Jorge Nelson Sosa. Asistentes: Víctor Rojas Aguirre y Andrés Franco. Cuarto: Sergio Ayala (todos de Corrientes). Estadio: Juan Alberto García, de For Ever.

