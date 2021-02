Federal A: Chaco For Ever ya entrena con Cuevas y Romero en el plantel

Compartir

Ya se mueve For Ever. El plantel conducido por Daniel Cravero inició este por la tarde su pretemporada en el Juan Alberto García con miras al Federal “A” de fútbol.

Los tres refuerzos que ya se conocían estuvieron en la primera práctica: el zaguero Brian Flores (llegó desde Douglas Haig), el lateral derecho Pablo Cuevas (de último paso por Sarmiento) y el volante externo Marcos Giménez (Ferroviario de Corrientes).

En cuanto a las salidas, se arregló la rescisión del volante central Emmanuel Giménez. Y en la práctica de este lunes no estuvieron el lateral izquierdo Jonathan Medina y el volante creativo Ricardo Villar, que no arreglaron desde lo económico y sus continuidades están en duda.

El plantel

Arqueros: Gastón Canuto, Leandro Ledesma, Mauro Leguiza, Eduardo Garcete y Gonzalo Vargas.

Defensores: Pablo Cuevas, Ramiro Alderete, Marcos Fissore, David Valdez, Brian Flores, César More, Juan C. Molina, Damián García y Carlos Besga.

Volantes: Oscar Gómez, Claudio Santa Cruz, Emanuel Díaz, Marcos Giménez, Matías Giménez (a prueba) y Franco Aquino.

Delanteros: Matías Romero, Leonardo Valdez, Manuel Rivas y Cristian Barinaga (se recupera de una rotura de ligamentos; volvería en junio) y Facundo Florentín.

En duda: Jonathan Medina y Ricardo Villar.

Cuerpo técnico

DT: Daniel Cravero. Ayudantes de campo: Mario Valenzuela y Fabián Enriquez. Preparador físico: Richard Meyer. Entrenador de arqueros: Marcelo Carras

