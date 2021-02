Doña Florinda celebró su cumpleaños 72

Compartir

Hay pocos programas que logran convertirse en un clásico, pero sin dudas uno de ellos es El Chavo del 8. Por eso es que todos sus actores son recordados con cariño por sus seguidores, que continúan atentos a todo lo que sucede en la vida de ellos. Así fue en el caso de Florinda Meza, quien supo interpretar a la entrañable Doña Florinda, y que el sábado festejó sus 72 años.

Con motivo de esa fecha especial, la actriz mexicana decidió compartir en su Instagram, donde tiene más de 180 mil personas que la siguen, una foto en la que se la ve sin maquillaje y espléndida. “Sigo festejando, miren qué rico pastel. Me encantaría compartirlo con toda mi bonita vecindad… ¿No gustan pasar a tomar una tacita de café virtual?”, escribió junto a la imagen, haciendo alusión a una de sus célebres frases en la serie.

La postal rápidamente se llenó de likes y fueron varios los fans que le siguieron el juego en los comentarios: “¿No será mucha molestia?”, le escribieron haciendo referencia a la respuesta que le daba el Profesor Jirafales en la recordada ficción.

A fines de enero, Carlos Villagrán, quien personificó a Quico, revivió el día que comenzó su relación amorosa con Florinda Meza., quien luego sería la esposa de Roberto Gómez Bolaños, el creador y protagonista del programa. “Hay una cosa que todo mundo se ríe cuando la digo. Me preguntan ‘tú anduviste con Florinda Meza’ y yo siempre les digo la verdad, les digo ‘no, ella anduvo conmigo’”, comenzó bromeando el actor.

Durante una entrevista que brindó al programa Intratables, que conduce el periodista Fabián Domán por la pantalla de América, el retirado intérprete recordó cómo fue que inició el acercamiento con su compañera de elenco, aunque aclaró que se trata de algo que pasó “más de 40 años atrás”, por lo que “ya hasta huele a azufre”.

“Un día ella tenía el carro (auto) en el taller, se le había averiado el carro, yo me ofrecí a llevarla, después me invitó a su casa, me invitó a jugar unos juegos y, ya saben…”, se limitó a contar Villagrán, que recientemente anunció que va a ser candidato a gobernador en el estado de Querétaro, en su México natal.

El pasado 22 de diciembre, María Antonieta de las Nieves cumplió 70 años y La Chilindrina le envió un emotivo saludo a la actriz que le dio vida. “Feliz cumpleaños a mamá María Antonieta”, escribió el personaje de La Chilindrina para acompañar un collage de tres fotos de la actriz: María Antonieta de bebé y de adulta, y una personificada como La Chilindrina. De inmediato, la publicación se llenó de saludos de todos los ricones del continente. Medellín, Montevideo, Río de Janeiro, Córdoba, Los Ángeles, y siguen los remitentes, todos con un común denominador: el agradecimiento por la compañía y las carcajadas arrancadas durante la niñez.

La actriz utiliza las redes sociales como una reserva de nostalgia. Allí comparte con sus seguidores fotos de su vida y de la de su personaje, que en un momento fueron por carriles diferentes hasta que se unieron para siempre. La foto de bebé que forma parte del collage, la había compartido en su cuenta de Instagram a principios de mes.

