Federico Bal dio detalles de la salud de Carmen Barbieri: “La semana que viene estará en su casa”

Compartir

Linkedin Print

“Está bien. Sigue mejorando todos los días”, aseguró Fede Bal ayer a la tarde para confirmar que la recuperación de Carmen Barbieri sigue su curso. “Está en una habitación común, sin estar conectada a nada. Solo tiene una canulita que le da oxígeno, pero ya se la van a sacar”, agregó el actor en relación a la actriz que llegó a estar intubada y en coma farmacológico en la terapia intensiva de la Clínica Zabala del barrio de Belgrano.

“Está excelente de ánimo. Quiere volver a trabajar”, agregó Fede sobre los deseos de Carmen, que es una de las participantes de la nueva edición de Masterchef Celebrity, que contará con el actor, que participó de la edición anterior del certamen de gastronomía, ahora como host digital. “De todas maneras, tiene que tomarse un par de semanas para seguir con la recuperación”, precisó el único hijo de Carmen, fruto de su relación con Santiago Bal, fallecido el 9 de diciembre de 2019.

“Calculo que el fin de semana o la semana que viene ya se volverá a su casa. Ahora la clave está en que pueda recuperar fuerzas, porque le cuesta estar parada y moverse sola. Pero sin dudas que está mucho mejor”, agregó el actor que todas las noches se luce en Mentiras inteligentes, en el Teatro Lola Membrives de la calle Corrientes.

Hace unos días, en el programa de Florencia Peña, por Telefé, Fede había contado: “Está muy bien, muy consciente… Tal vez demasiado. Ya está un poco preocupada por las deudas, por el trabajo. Me preguntaba mucho por Masterchef: cómo puede ser que ya empezó y ella tiene que cocinar. Le digo: ‘Mamá, tranquila, primero la salud’. Ya tiene ganas de cocinar, de volver a la actividad”.

Mientras que a Implacables, de Canal 9, el actor que el año pasado tuvo que lidiar con un cáncer de intestino, había detallado entre risas: “Delira un poco por toda la falta de oxígeno y la medicación, pero la verdad es que es una alegría porque fueron días de mucha angustia. Me dijo ‘¿cómo empezaron MasterChef sin mí?’”. Yo le decía que primero tiene que curarse”.

Carmen había sido la primera famosa confirmada para la segunda temporada del exitoso certamen culinario conducido por Santiago del Moro. Y fue justamente en una actividad organizada por la producción de Masterchef dónde se habría contagiado de COVID-19: en esas horas mantuvo contacto estrecho con Sol Pérez, quien poco después también dio positivo. Ocurrió el 15 de enero y por la edad de la actriz, que tiene 65 años, despertó una señal de alarma en su entorno.

De hecho, para cuidarse ella, pero también a quienes la rodearon, ni bien le informaron del positivo de su compañera, Carmen se aisló de manera preventiva. Además, se suspendieron las funciones de la obra teatral de Flavio Mendoza que la contaba como protagonista (Un estreno o un velorio). E incluso, por aquella fecha, la falta de compresión y el descrédito ante la enfermedad por parte del coreógrafo generó malestar entre sus familiares y amigos.

Mientras tanto y una vez hisopada, el resultado positivo llegó rápido. Un par de días después, el 20 de enero, Carmen fue internada en la Clínica Zabala porque presentaba una neumonía bilateral y no podía respirar correctamente. Diez días después, cuando el cuadro empeoró, la actriz tuvo que ser inducida a un coma farmacológico para poder intubarla y así asegurarse que respire como corresponde. Recién la semana pasada su cuadro empezó a revertirse y ahora Carmen está mucho mejor. Entusiasmada, tan luchadora como siempre y con muchas ganas de trabajar, hoy la actriz solo piensa en volver al ruedo y demostrar sus habilidades en la cocina.

Compartir

Linkedin Print