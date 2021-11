Federal A: For Ever va a Río Cuarto y con público

Compartir

For Ever jugará el domingo 21, a las 17, ante Cipolletti en la cancha de Estudiantes de Río Cuarto. Será por los cuartos de final del Reducido. Se estima que habrá 2500 entradas disponibles para los hinchas del “Negro”.

La confirmación de la sede, que ya era un secreto a voces durante toda la semana, llegó por parte del Consejo Federal.

Lo que también quedó confirmado es que habrá entradas disponibles para ambas parcialidades. Se estima que el Consejo le dará a cada club 2500 entradas (2000 populares y 500 plateas). Los hinchas de For Ever ya se están organizando para viajar en distintos micros. Así, una buena “banda” del “negro” dirá presente en el “Antonio Candini”.

El lunes habrá una reunión técnico-informativa en el Consejo Federal entre miembros del ente máximo del fútbol del interior y los presidentes o delegados de las ocho instituciones que aún continúan en carrera. El tema prensa, traslados, aranceles, entre otros, serán algunos de los ítems a desarrollar en el cónclave.

El equipo

En cuanto al equipo, el plantel de For Ever entrenó este viernes por la mañana en el club. De no mediar inconvenientes, se estima que el DT Daniel Cravero repetiría el 11 que viene de vencer por 2-1 a Independiente de Chivilcoy: Gastón Canuto; Pablo Cuevas, David Valdez, Yair Marín y César More; Marcos Giménez, Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Enzo Bruno; Cristian Ibarra y Matías Romero.

Cristian Barinaga y Jonathan Medina son los nuevos refuerzos de Guaraní

Cristian Barinaga acordó su llegada a Guaraní Antonio Franco y ya tuvo su primer entrenamiento de cara al debut en el Torneo Regional Federal Amateur que se dará exactamente en una semana.

Las ganas y el corazón pudieron más. Luego de unos días complicados, el ídolo franjeado acordó su desvinculación con Chaco For Ever, que sigue vigente en el Torneo Federal A, y se puso a las órdenes de Carlos Marczuk.

Si bien no formó parte del partido de amistoso de este sábado, acompañó al equipo en Capioví y realizó diferentes ejercicios. En Guaraní, “Barigol” disputó 150 partidos y anotó 71 goles oficiales (0,47% por partido).

Junto a Barinaga, también arribó Jonathan Medina, el lateral izquierdo proveniente de Unión de Sunchales, que ya terminó su temporada en el Torneo Federal A. El defensor de 30 años Gimnasia y Tiro de Salta, Chaco For Ever y Agropecuario, entre otros.

