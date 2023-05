Federal A: la franja regresó a la victoria

San Martín le ganó por 2 a 0 a Crucero del Norte en el 17 de Octubre.Fue por la 9° Fecha de la Zona 4 de la tercera categoría del fútbol argentino.

El primer tanto de la tarde lo anotó Bernal tras un remate de Beterette. Aumentó Ledesma en el cierre del partido. El equipo de Formosa había malogrado dos penales antes de llegar al tanto que le dio la chance de sumar nuevamente de a tres. Con este resultado el conjunto de Nazareno Godoy suma 10 unidades.

Sintesis

San Martín (2): David Correa; Ramiro Alderete, Rolando Serrano, Leandro Beterette y Fabricio Farias; Ariel Vega, Marcelo Bobadilla, Gianfranco Alegre y Alejandro Benítez; Eloy Rodríguez y Rodrigo Bernal. DT: Nazareno Godoy. Ingresaron: Vera, Ledesma y Lastra.

Crucero del Norte (0): Mauricio Pegini; Emanuel Isuardi, Iván Benítez, Juan Zarza y Eric Cristaldo; Lautaro Soto, Nicolás Fassino, Matías Iglesias y Ernesto Álvarez; Nicolás Inostroza e Ignacio Vansangiacomo. DT: Pedro Dechat. Ingresaron: Portillo, Aquino, Sosa y Méndez.

-Estadio: 17 de Octubre.

-Goles: ST 34′ Bernal (SM) y ST 48′ Ledesma (SM)

-Roja: PT 6′ Cristaldo (C), PT 50′ Argüello C), ST 10′ Benítez (C)

-Incidencias: Bernal desvió un penal a los 9′ del primer tiempo. Rodríguez desvió un penal a los 12′ del segundo tiempo.

-Arbitro: Fernando Rekers.

Copa Argentina: diez del

Federal jugarán la Edición 2024

La semana termina con novedades. Este viernes el Consejo Federal dio a conocer el sistema de clasificación a la Copa Argentina 2024, en lo que respecta a los equipos participantes en el Torneo Federal A 2023. Clasificarán a la Fase Final los clasificados en los dos primeros lugares de cada zona y los dos mejores terceros.