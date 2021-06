Federal A: Romero le dio la victoria a Chaco For Ever por la 8º fecha de la zona norte

Compartir

Linkedin Print

For Ever logró conseguir su primer triunfo en condición de visitante, superó este sábado a Defensores en Villa Ramallo 1 a 0 con tanto de Matías Romero, en duelo de la 8ª fecha de la zona Norte del Federal “A” de fútbol.

El conjunto de Cravero quedó a dos puntos de la cima (tras la derrota de Racing de Córdoba) y suma confianza de cara al partido que se viene como local ante Unión de Sunchales el próximo fin de semana.

El partido

En el primer tiempo pasó poquito, porque tanto For Ever como Defensores tuvieron poca imaginación para generar peligro. La pelota parada fue el argumento más serio para complicar a los arqueros.

El conjunto local intentó por los costados, con Fonseca y Coronel que intentaron generar peligro mediante desborde individual y lograron inquietar a cuentagotas a la última línea del “Negro” que más allá de abusar de infracciones supieron contener sin mayores inconvenientes a los delanteros del equipo de Villa Ramallo.

For Ever fue prolijo en la salida y buscó atacar por las bandas, pero tanto Allende como Jofré estuvieron contenidos y les costó ser punzantes. Emanuel Díaz tampoco pudo ser manija y le costó encontrar receptores libres. Matías Romero con un disparo de larga distancia y un córner de Díaz que Jofré no pudo definir, fue lo más claro que generó el equipo de Cravero.

El partido fue chato, sin mayores situaciones de peligro y ninguno de los equipos fue creativo para irse al descanso en ventaja. Un 0 a 0 gigante para una primera parte que quedó en deuda con el hincha.

En el complemento la tónica no varió, For Ever lo buscó sin muchas ideas, intentó hacerse fuerte por las bandas y el ingreso de Ricardo Acosta y de Cristian Barinaga le dio mayor precisión en los últimos metros al “Negro”, que aunque manejaba mejor la pelota no generaba peligro sobre el arco de Dormisch.

El conjunto local no tuvo ingenio para lastimar a Canuto y la paridad del juego no hacía presagiar ningún gol, hasta que un cambio de frente de Jofré para Acosta, que la bajó y cedió para Matías Romero y éste definió bien y puso el 1 a 0 para For Ever.

El final del encuentro encontró a For Ever replegado, aguantando el resultado pero pudo ampliar con un remate entrando al área de Acosta y tras la intervención de Dormisch, Barinaga lo tuvo en el rebote, pero Dormisch nuevamente le ahogó el grito de gol al delantero que volvió tras una larga inactividad.

Ganó For Ever, que se quitó de encima el karma de ganar de visitante, que superó por primera vez a Defensores de Villa Ramallo y se afirmó como segundo (a sólo dos puntos de la cima) en la tabla de posiciones de la zona Norte.

DEFENSORES VR (0): Nicolás Dormisch; Juan Aguilar, Raúl Albornoz y Leonardo Mignaco; Lionel Monzón, Hernán Ruben, Augusto Laena y Enzo Martínez; Matías Fonseca, Maximiliano Gauto González y Franco Coronel. DT: Héctor Storti.

FOR EVER (1): Gastón Canuto; Pablo Cuevas, Marcos Fissore, Yair Marín y Mauricio Ruiz; Lucas Jofré, Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Leandro Allende; Cristian Ibarra y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

Cambios: 8ST Ricardo Acosta x Leandro Allende (FE), 19ST Gonzalo Alarcón x Oscar Gómez (FE), Cristian Barinaga x Cristian Ibarra (FE), Marcos Giménez x Pablo Cuevas (FE), 34ST Enzo Bruno x Matías Romero (FE), 34ST Fausto Campiotti x Matías Fonseca (D); 35ST Nahuel Parra x Maximiliano Gauto González (D).

Gol: 33ST Matías Romero (FE).

Árbitro: César Ceballo. Asistentes: Emanuel Serales y Matías Carpio (terna de Córdoba). Cuarto: Guillermo Yacante (Luján). Estadio: Salomón Boeseldín, de Defensores.

Compartir

Linkedin Print