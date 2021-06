Copa América: Venezuela y Ecuador empataron 2-2

Compartir

Venezuela y Ecuador animaron un partido lleno de emociones en el Grupo B que terminó 2 a 2 y dejó más contentos al combinado de José Peseiro que pudo sumar su segundo empate en el certamen y quedó en su zona por encima del conjunto de Gustavo Alfaro que apenas acumula una unidad y se complica de cara a sus aspiraciones de pasar de fase.

El primer tiempo tuvo a Ecuador como dueño casi absoluto de la pelota y a Venezuela más replegada en el fondo, apostando por el contragolpe. Al Tri le faltó creatividad en ataque ya que con pocos espacios no pudo aprovechar la velocidad de sus puntas y así se ahogó en cada ofensiva.

Muchos de esos infructuosos avances desembocaron en contragolpes de la Vinotinto que tuvo un puñado de oportunidades claras para abrir el marcador, pero por falta de precisión en la definición o en el último toque, no pudo establecer el 1 a 0.

Cerca del minuto 40 la pelota parada se encargó de romper el cero. Estupiñan lanzó el centro casi frontal al área que encontró a Leonardo Campana por atrás de todos. El delantero la bajó para Moises Caicedo, quien incomodó logró cabecear para enviar el balón al segundo palo en donde apareció en velocidad Robert Arboleda, que apurado por el arquero Wilker Fariñez y casi sin ángulo pudo puntear la pelota. Ahora sí, con el arco de frente y sin resistencia fue Ayrton Preciado en que la empujó casi en la línea para festejar el 1 a 0.

En el arranque del complemento, Venezuela estampó rápidamente el empate. Fue Edson Castillo, que tras un centro desde la derecha de José Martínez, el que entró libre al área, en velocidad y por sorpresa para de cabeza gritar el 1 a 1.

Con el gol, el equipo de José Peseiro se acomodó mejor en el terreno de juego y complicó a Ecuador a tal punto que por momentos le sacó la tenencia de la pelota. Incluso pudo haber marcado el segundo en un tiro de esquina al primer palo que se desvió y dio en el palo, para salvar el arco de Pedro Ortíz.

Cuando la Vinotinto era más y parecía acariciar el tanto del triunfo, llegó el segundo de Ecuador a los 25 minutos en un córner mal ejecutado de la Vinotinto que devino en un contragolpe espectacular de Gonzalo Plata. La joven promesa que había entrado minutos antes tomó el balón por la derecha de su terreno de juego y comenzó una corrida fantástica arrastrando marcas hasta meterse en el área, pero se quedó sin fuerzas para definir y terminó rematando al cuerpo del arquero Fariñez. El rebote le cayó a Christian Noboa, el otro que había ingresado en el segundo tiempo, pero su disparo se desvió en un defensor que rechazó la pelota sobre la línea, pero ésta terminó en los pies de Plata que a un metro de la raya de cal no falló y pudo convertir el 2 a 1.

A partir de allí, Venezuela se desarmó y regaló tantos espacios que parecía que Ecuador iba a liquidar el duelo, pero los delanteros estuvieron erráticos en la definición y no pudieron marcar el tercero. Así la Vinotinto siguió con vida en el encuentro y en el minuto 91 tuvo su premio al esfuerzo. Un pelotazo largo a espaldas de Plata dejó a Ronald Hernández cara a cara con Ortíz y el número 20, de cabeza, pudo convertir el 2-2 final.

Con el empate final Venezuela se acomoda con dos unidades en la zona que tiene a Brasil con puntaje ideal como líder. El combinado de Peseiro tendrá fecha libre la próxima y cerrará ante Perú, que por el momento perdió en su única presentación y es colista. Por su parte, a Ecuador se le escaparon dos puntos sobre el final y de esta manera deberá vencer a Perú el miércoles para acomodarse en la zona y no atar sus chances a lo que suceda en la última jornada cuando se mida ante el combinado anfitrión.

